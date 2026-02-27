Tutte le bugie di Bartolozzi. La “zarina” verso il processo

true false

«Inattendibile e mendace». «Contraddittoria». «Smentibile». Le parole utilizzate dal Tribunale dei ministri nel descrivere la versione della capa di gabinetto del ministro Caso Nordio, Giusi Bartolozzi, sul caso Almasri, lasciavano pochi dubbi. Ieri è arrivata la prima conferma: i pm di Roma, al lavoro sul procedimento per false dichiarazioni a carico della “zarina” di via Arenula, hanno chiuso le indagini. E l’hanno fatto a seguito di una serie di ultimi accertamenti che hanno comportato anche