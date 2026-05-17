Tutti da Sinner, mezzo governo in tribuna vip

C’erano i ministri Guido Crosetto, Marina Elvira Calderone, Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso. Quest’ultimo l’anno scorso era stato immortalato nel box di uno dei partner ufficiali del torneo, ma quest’anno è tornato a sedere accanto ai colleghi

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La crisi dell’Electrolux, la riforma delle pensioni, le spese per la Difesa. Da tutto questo e non solo si è preso una pausa gran parte del governo, apparso spensierato, venerdì, sugli spalti della tribuna delle autorità, al Foro Italico, per gli Internazionali di tennis. A guardare giocare Sinner c’erano i ministri Guido Crosetto, Marina Elvira Calderone, Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso (accompagnato dalla moglie). Proprio quest’ultimo l’anno scorso era stato immortalato, come raccontato da D