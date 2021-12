Nella notte due donne sono state tratte in salvo, tra i dispersi ci sono una ragazza incinta e suo marito. La procura indaga per disastro e omicidio colposo

È di tre morti e sei dispersi il bilancio provvisorio dell’esplosione di ieri sera a Ravanusa, in provincia di Agrigento che ha distrutto tre palazzine e ne ha danneggiate altre quattro. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dalla Protezione Civile, non è stata ancora individuata una quarta vittima.

I vigili del fuoco fanno sapere che «siamo ancora in una fase che ci consente di trovare persone in vita, ma al momento non stiamo ricevendo segnali da sotto le macerie».

Coinvolta un’intera famiglia

Nella notte due donne – un’anziana di 80 anni e la cognata – sono state estratte vive dalle macerie. Sono ancora dispersi, invece, una giovane infermiera incinta di nove mesi e suo marito, che erano in visita ai genitori di lui a Ravanusa. La notizia, circolata nelle ore passate, secondo la quale ci sarebbero bambini dispersi, è stata smentita dal sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo.

Il sindaco ha anche dichiarato di aver ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella: «Ha espresso il massimo sostegno alla comunità di Ravanusa e il cordoglio per quanto accaduto», ha riferito D'Angelo.

Nella palazzina di quattro piani crollata vivevano nove componenti dello stesso gruppo familiare, tra le quali le due donne salvate nella donne e i due giovani dispersi, oltre a un uomo che è stato trovato morto.

«È improvvisamente andata via la luce, poi sono venuti giù il tetto e il pavimento», ha raccontato Rosa Carmina, la signora di 80 anni superstite del crollo, dall’ospedale di Licata dove è ricoverata. La donna ha affermato di non aver sentito odore di gas nei giorni scorsi.

L’ipotesi della fuga di gas

L’esplosione sembrerebbe essere stata causata proprio da una fuga di gas dalla tubatura del metano, come ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino: «Il gas si è accumulato nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore».

«Le cause sono ancora da verificare – ha detto Luca Cari, portavoce nazionale dei vigili del fuoco – ma pensiamo ci sia stata una grossa perdita, non dalle condutture di uso familiare, ma dalla rete di distribuzione esterna».

Tra le cause potrebbero esserci il maltempo o uno smottamento del terreno. I tecnici dell’Italgas hanno intanto isolato la rete interrompendo il flusso di metano.

La procura di Agrigento ha aperto un’indagine che ipotizza i reati di disastro e omicidio colposo. I pm hanno sequestrato un'area di 10mila metri quadrati, e in giornata un consulente della procura farà una prima ispezione sul posto.

«Nessuno sarà lasciato solo»

LaPresse

Al momento ci sono numerose famiglie sfollate – circa 100 persone – anche delle palazzine adiacenti a quella crollata. «Nessuno sarà lasciato solo» ha detto il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di un vertice nel municipio di Ravanusa, alla quale ha partecipato anche il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci.

«Credo che in questo momento servano solo il silenzio e la preghiera – ha detto Musumeci – Il silenzio per evitare che si possano alimentare interpretazioni non prioritarie e destinate a creare confusione, la preghiera perché chi ancora manca all'appello possa essere presto recuperato vivo. Ci sarà tempo per fare analisi e ogni altra considerazione».

«La regione – ha aggiunto – ha dato la disponibilità al sindaco di sistemare, ove necessario, le persone evacuate dagli immobili lesionati o colpiti».

