Tutte le notizie di oggi, giovedì 21 ottobre, dalle dichiarazioni di Berlusconi sul Quirinale alle pressioni di alcuni paesi sull’Onu per cercare di minimizzare la portata del problema del cambiamento climatico.

Berlusconi sul Quirinale

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è arrivato a Bruxelles per il summit del Ppe. Al suo arrivo, parlando con i giornalisti, ha commentato l’elezione del prossimo presidente della Repubblica: «Draghi sarebbe certamente ottimo, mi domando se il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe più vantaggi al nostro paese». A chi gli chiedeva se si vedesse al Quirinale ha risposto: «Berlusconi come lo vedo? Lo vedo in forma dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid e non ha per il momento idea al riguardo». Rispetto alle divisioni emerse in seno a Forza Italia, per la nomina del nuovo capogruppo filosovranista Paolo Barelli, Berlusconi ha commentato così le dichiarazioni di «profondo disagio» della ministra Maria Stella Gelmini: «Io non so cosa è successo al ministro Gelmini, le dichiarazioni di ieri sono anche contrarie assolutamente alla realtà. Oggi i giornali hanno parlato di separazione, tutte cose esagerate e non c'è assolutamente nulla di cui io mi debba preoccupare».

Gli altri due ministri di Forza Italia, intanto, Renato Brunetta e Mara Carfagna, si sono detti d’accordo con quanto espresso da Gelmini. «Far finta che tutto va bene non credo che sia la migliore soluzione per chi vuole bene al proprio partito e credo che il ministro Gelmini abbia avuto il merito e il coraggio di porre con chiarezza questo disagio che è davvero diffuso e condiviso», ha detto Carfagna. «Il malcontento c'è, è diffuso, Mariastella Gelmini ne ha dato corretta raffigurazione, e io stesso l'ho ribadito ieri pomeriggio al Presidente Berlusconi, presente il coordinatore Tajani», ha scritto in una nota Brunetta.

Sull’elezione del presidente della Repubblica, è arrivato anche un commento di Matteo Salvini, a margine dell’incontro con i parlamentari della Lega: «Berlusconi sta decidendo. Ovviamente, se decidesse di scendere in campo lui, come leader di un uno dei partiti del centrodestra, avrebbe tutto il nostro sostegno. Ma dovete chiederlo a lui, non a me».

Ciro Grillo sceglie il rito ordinario

Il figlio di Beppe Grillo, Ciro, e i suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo non si avvarranno del rito abbreviato ma di quello ordinario. I quattro imputati, che andranno a processo per un episodio avvenuto nel 2019 a Porto Cervo in Costa Smeralda, hanno rinunciato così alla possibilità di ricevere uno sconto di pena, come previsto per il rito abbreviato, e rischiano dai 6 ai 12 anni di carcere. Da quanto si apprende, la decisione è stata molto discussa fra i legali e le famiglie dei quattro giovani. L'udienza preliminare sarà il 5 novembre.

Libia, il premier chiede meccanismo di coordinamento

Yousef Murad

È in corso a Tripoli la Conferenza sull'iniziativa per la stabilizzazione della Libia, organizzata dal ministero degli Esteri libico. Il primo ministro ad interim, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, ha detto che l’obiettivo è quello di stringere un accordo con tutte le parti per «un meccanismo permanente di coordinamento degli sforzi al fine di risolvere i problemi in sospeso» nel paese. Durante il summit, che ha l’obiettivo di risolvere alcuni dei nodi ancora in sospeso prima delle elezioni di dicembre, saranno discussi il mantenimento del cessate il fuoco, la necessità di unificare le varie milizie in un unico esercito e il ritiro di combattenti stranieri dal paese.

Sudan, migliaia in piazza contro i militari

AP

Migliaia di persone a Khartum hanno partecipato oggi alle proteste contro i generali al governo in Sudan dal 2019. Gruppi pro democrazia hanno chiesto che venga instaurato un governo di civili, al posto dell’esecutivo militare ad interim che ha cacciato il dittatore Omar al Bashir nell’aprile del 2019 dopo mesi di dimostrazioni di massa contro il suo regime.

La Polonia respinge 17 richiedenti asilo afghani

Amnesty International ha denunciato che la Polonia ha respinto con la forza 17 richiedenti asilo afghani in Bielorussia, dopo che il 20 ottobre avevano cercato di entrare nel paese. Il governo di Varsavia ha ammesso che sono state usate «misure coercitive» nei confronti dei 17 afghani, fra i quali c’è anche un minore e che sono bloccati al confine fra Polonia e Bielorussia da agosto.

Incriminato il presunto assassino di Amess

Ali Harbi Ali, l’uomo fermato per l’omicidio del deputato inglese David Amess, è stato incriminato per omicidio e per la preparazione di atti terroristici. La procura ha fatto sapere che sosterrà di fronte alla corte che l'omicidio aveva «una connessione terroristica, vale a dire che aveva motivazioni sia religiose che ideologiche». Amess è stato ucciso il 15 ottobre scorso. «Ali si sentiva affiliato a Isis», ha detto il pubblico ministero, James Cable.

Chiesta l’archiviazione per Sea Watch

AP

Dopo quasi due anni di indagini, è stato archiviato il caso Sea Watch. L’ong era indagata per un salvataggio avvenuto nel maggio 2019, quando il comandante Arturo Centore portò la nave a Lampedusa. Lì l’imbarcazione della ong tedesca è stata sequestrata per ordine della procura. Come riporta Avvenire, dal dispositivo del giudice delle indagini preliminari di Argigento emerge anche in questo caso una condotta «in contrasto con quanto previsto in tutto il mondo per le attività di ricerca e salvataggio in pare» della guardia costiera libica.

Pressioni sull’Onu per minimizzare il cambiamento climatico

AP

La Bbc riporta che diversi paesi starebbero facendo pressione sull’Onu per modificare un rapporto scientifico sul cambiamento climatico. La testata britannica ha scritto di aver visionato documenti che rivelano interventi di Arabia Saudita, Giappone e Australia che chiedono alle Nazioni Unite di minimizzare la necessità di allontanarsi dai combustibili fossili. Secondo quanto riportato dalla Bbc, alcune nazioni ricche avrebbero anche messo in discussione il fatto di aiutare economicamente i paesi in via di sviluppo per passare a usare tecnologie più ecologiche.

A Mosca nuove restrizioni anti-Covid

APN

Le autorità di Mosca hanno annunciato che ristoranti, cinema e negozi che non vendono prodotti alimentari saranno chiusi dal 28 ottobre al 7 novembre, per far fronte all’aumento di contagi da coronavirus. Anche scuole e asili resteranno chiusi in quei giorni. Nelle ultime 24 ore, in Russia sono morte di Covid 1.036 persone.

Il razzo sudcoreano Nuri fallisce

APN

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha annunciato che il razzo Nuri ha completato tutta la sequenza di volo, ma non è riuscito a mettere in orbita un satellite fittizio. Lo riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il razzo spaziale Nuri, il primo autoprodotto dalla Corea del Sud, è stato lanciato oggi. È il primo veicolo spaziale a essere stato interamente prodotto nel paese ed è stato descritto come un importante sviluppo nel programma spaziale coreano.

Il Consiglio europeo

AP

Oggi pomeriggio alle 15 inizierà la riunione del Consiglio europeo. Come si legge nella lettera d’invito del presidente del Consiglio, Charles Michel, il primo tema in agenda sarà l’aumento dei prezzi dell’energia «che presenta una sfida per la ripresa post-pandemica e colpisce gravemente i nostri cittadini e le nostre imprese», insieme a quello della pandemia. Nel corso della sessione pomeridiana, saranno anche affrontati i «recenti sviluppi che riguardano lo stato di diritto» nell’Unione. Durante la cena i capi di stato e di governo discuteranno invece di commercio e di relazioni estere, mentre nella sessione di venerdì si parlerà di migrazioni e digitalizzazione.

La Consulta sul 41-bis

La Corte costituzionale ha stabilito che le restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati (detenuti considerati socialmente pericolosi). Ma il trattamento differenziale previsto dal 41 bis dovrà essere adattato alla condizione dell’internato, permettendogli ad esempio di lavorare. Con questa sentenza sono state dichiarate non fondate le censure della Cassazione, per la quale l’articolo in questione consentirebbe l’applicazione dello stesso regime differenziale sia ai condannati a pena detentiva sia agli internati per l’esecuzione di una misura di sicurezza, costituendo così una «duplicazione della pena».

Camera, iniziata la discussione su Forza Nuova

Francesco Fotia / AGF

Dopo 30 minuti di sospensione, è iniziata alla Camera la discussione sulle mozioni che riguardano lo scioglimento di Forza Nuova. Era stato Emanuele Fiano (Pd) a chiedere l'interruzione dei lavori. La capogruppo del Partito democratico, Debora Serracchiani, ha detto che la sospensione è stata richiesta «per arrivare a testi il più possibile condivisi tra i gruppi».

Roma, Gualtieri si è insediato al Campidoglio

Il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è arrivato alle 11 in Campidoglio per il passaggio di consegne con la sindaca uscente, Virginia Raggi. I due si sono affacciati insieme dall’ufficio del sindaco e hanno poi preso la parola in aula Giulio Cesare. Raggi ha definito il mestiere di sindaco «il più bello e complesso», mentre Gualtieri ha esordito dicendo di essere «onorato di assumere questo ruolo».

Per l’Oms, ancora un anno di pandemia

APN

Per l’Organizzazione mondiale della sanità, la pandemia «proseguirà per un anno in più del dovuto», perché i paesi poveri non stanno ricevendo i vaccini. Meno del cinque per cento della popolazione africana è stata vaccinata. Ieri, durante il suo intervento in parlamento, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto che l’Italia ha triplicato le dosi di vaccino anti-Covid donate attraverso il programma Covax, passando da 15 a 45 milioni.

Trump annuncia nuovo social

zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il lancio di un nuovo social network, che si chiamerà Truth Social: «L’ho creato per oppormi alla tirannia del Big Tech», ha dichiarato. «Viviamo in un mondo dove i Talebani hanno una presenza enorme su Twitter, ma il vostro presidente americano preferito è stato messo a tacere. Questo è inaccettabile», ha continuato Trump, che è stato sospeso permanentemente da Twitter il 9 gennaio 2021. Il nuovo social dovrebbe essere attivo per utenti invitati a partire dal mese prossimo.

Morto un operaio all’interporto di Bologna

Questa notte è morto un operaio 22enne, schiacciato tra un camion e la pedana del carico e scarico merci, nell’interporto di Bologna, a Bentivoglio. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, è rimasto bloccato tra il punto di scarico, la paratia e un camion parcheggiato. Originario della Guinea Bissau, l’operaio era al terzo giorno d’impiego. I sindacati hanno indetto uno sciopero di due ore, dalle 13 alle 15, per denunciare la situazione dei lavoratori della logistica.

Leoluca Orlando è indagato

LAPRESSE

«Ho avuto comunicazione dell'avviso di un'indagine, esaminerò gli atti depositati dalla Procura della Repubblica e per fare massima chiarezza attendo di essere ascoltato dai magistrati»: così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ha commentato la notizia dell’indagine che coinvolge lui insieme a 23 ex assessori, dirigenti e capi area comunali, per falso in bilanci comunali. L’inchiesta, condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Palermo, avrebbero evidenziato irregolarità nei bilanci fra il 2016 e il 2019.

