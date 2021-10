In discussione tre mozioni sullo scioglimento del partito neofascista dopo l'assalto alla Cgil del 9 ottobre scorso. Il Pd riformula, e la richiesta di scioglimento diventa «un invito» a «valutare le modalità per dare seguito» a quanto previsto dalla Costituzione

Alla Camera alla fine hanno votato a favore della mozione sullo scioglimento di Forza Nuova 225 deputati su 424 presenti, con 198 astenuti. La mozione del Pd era stata sottoscritta da Movimento 5 stelle, Liberi e Uguali e Italia viva, e il testo è stato riformulato, e l’indirizzo netto è stato moderato ancora una volta: «Impegna il Governo a valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» e «a quanto di competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova» e «di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista». Anche se Emanuele Fiano: «Il nostro indirizzo politico è fatelo, secondo le norme di legge che sceglierete, sciogliete Forza Nuova». Dopo il dibattito la seduta è stata sospesa, ed è ripartita alle 15. Il governo ancora una volta si è rimesso al parlamento.

A questa si oppone la contromozione del centrodestra, presentata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi con l’Italia che nelle premesse equipara i manifestanti del G8 e i No Tav.

Lo scorso 9 ottobre Forza nuova ha assaltato la sede della Cgil. Al Senato il Pd, così come gli altri partiti del centrosinistra che avevano firmato una mozione ciascuna, hanno optato per un meno stringente ordine del giorno unico che chiede all’esecutivo di seguire il dettato costituzionale sullo scioglimento, mentre il centrodestra a riformulato la sua mozione sospendendo il giudizio. Entrambe sono state approvate perché le altre parti non hanno votato di fatto astenendosi. Per il segretario del Pd Enrico Letta però non è vero che c’è stato un passo indietro: «Non vi è alcun passo indietro sulla nostra richiesta di #scioglimento di #ForzaNuova. Lo dico con la massima chiarezza possibile rispetto a fantasiose interpretazioni che leggo in giro. #sciogliereforzanuova».

Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha anticipato che approverà la mozione presentata dal Pd: «Certo arriva forse troppo tardi».

A quelle di centrodestra e di centrosinistra si è aggiunta una terza mozione, di diversi ex M5s che vede come primo firmatario il no green pass Pino Cabras. Il teasto infatti da una parte invita «a garantire il massimo grado di libertà per tutte le manifestazioni pacifiche» e «qualora risulti da indagini e provvedimenti della magistratura la riorganizzazione del disciolto partito fascista» chiede di dare seguito al relativo scioglimento e alla confisca dei beni partendo dalle inchieste di Domani che hanno ricostruito il flusso di denaro che coinvolge Forza Nuova. Il governo, che per il resto si è rimesso all’Aula, ha chiesto di togliere la richiesta.

Roberto Giachetti di Italia viva, nonostante il suo gruppo abbia sottoscritto l’atto del Pd, ha deciso di non firmare e non votare nessuna delle mozioni: «Qualcuno ha il dubbio che il governo non prenda le dovute misure contro gli estremismi? Io questo dubbio non ce l’ho». Per Giachetti «quello scontro ideologico in quei termini non c’è più».

Il capogruppo di LeU, Federico Fornaro, durante la dichiarazione di voto ha detto che mettere tutto insieme e «buttare tutto in caciara» ed è «un insulto». Quello che è accaduto «va inquadrato da un punto di vista storico». L’attacco alla Cgil «è un attacco a un simbolo, e ci porta verso terre ignote».

Alle citazioni di Pasolini si sono aggiunte a destra le citazioni di Leonardo Sciascia: «Il più bell’esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è»ha detto Alessandro Cattaneo di Forza Italia: «Quello dei No Tav è squadrismo come quello del 9 ottobre».

Fratelli d’Italia continua a dare la colpa al governo per non essere intervenuto indipendentemente dal parlamento: «Forse più che una mozione di indirizzo serviva una mozione di sfiducia» ha detto il deputato meloniano Tommaso Foti. Fratelli d’Italia continua a mettere tutto lo stesso: «Non abbiamo difficoltà a condannare il fascismo, il nazismo e il comunismo». E ancora una volta per Forza Italia l’assalto alla Cgil «turba ma non preoccupa».

Per il leghista Cristian Invernizzi «è un atto stupido, che va nel penale». Ma poi se l’è presa con l’antifascismo: «Rischia di diventare una macchietta».

La capogruppo del Pd Debora Serracchiani ha detto che «Forza Nuova va sciolta e su questo non abbiamo alcun dubbio». La moderazione della mozione e il passaggio da mozione a ordine del giorno «è un tecnicismo». La presidente ha detto che è necessario «dire da che parte si sta» e ha aggiunto: «Tutti avremmo dovuto condannare la matrice fascista» ma «ci asteniamo rispetto alle mozioni di centrodestra e questo è il passo più importante». Mozione in cui la parola fascismo in relazione ai fatti del 9 ottobre non viene mai menzionata.

© Riproduzione riservata