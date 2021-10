Il Coordinamento 15 ottobre ha annullato il corteo No-green pass in programma per oggi e domani, ma a Trieste la tensione resta alta. Puzzer: «Non andate in piazza, i black bloc vogliono infiltrarsi»

Tutte le notizie di oggi, 22 ottobre: dall’incidente sul set del film Rust, in cui l’attore americano Alec Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia del film, alla difesa di Taiwan da parte del presidente Joe Biden, fino agli ultimi dati sul coronavirus in Italia.

Trieste, è stato annullato il corteo No-green pass

Il Coordinamento 15 ottobre ha annullato il corteo No-green pass che era previsto venerdì, ma a Trieste l’attenzione rimane ai massimi livelli per il possibile arrivo di manifestanti: si ipotizza possano giungere in città migliaia di persone. La situazione in piazza Unità è al momento tranquilla: sono presenti pochi manifestanti, diversi giornalisti e la polizia. I varchi di accesso a Trieste sono presidiati dalle forze dell’ordine, così come la stazione ferroviaria e altri punti sensibili della città.

A spiegare le ragioni del cambio di rotta è stato Stefano Puzzer, già coordinatore del sindacato dei portuali Clp e ora portavoce del movimento che riunisce diverse categorie di lavoratori: «Stanno venendo a Trieste centinaia e centinaia di persone che vogliono rovinare il nostro obiettivo. Non venite, rimanete a casa vostra. È una trappola grande e grossa, non ci caschiamo», ha detto Puzzer in un messaggio sui social.

La nuova politica energetica del Giappone

AP

Il Giappone promuoverà l’uso del nucleare e delle energie rinnovabili per raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Il governo ha adottato un nuovo piano energetico, prima della Cop26 di Glasgow, nel quale si richiede una netta riduzione dell’uso dei combustibili fossili nei prossimi dieci anni. Già ad aprile, il Giappone aveva annunciato una riduzione delle emissioni del 46% rispetto ai livelli del 2013. Secondo quanto rivelato ieri dalla Bbc, il Giappone è uno dei paesi che starebbe facendo pressioni alle Nazioni Unite perché minimizzino i rischi legati al cambiamento climatico nel report scientifico prodotto in vista del summit a Glasgow.

Baldwin spara sul set e uccide direttrice della fotografia

L’attore americano Alec Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia e ferito gravemente il regista sul set del film western Rust, sparando con un’arma di scena mentre girava la sequenza di una sparatoria. L’incidente è avvenuto vicino a Santa Fe, in New Mexico. Halyna Hutchins è stata trasportata in elicottero al New Mexico Hospital, dove è morta, mentre il regista Joel Souza è al momento ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono critiche.

Covid in Italia, i dati della settimana

Nell’ultima settimana, l’incidenza dei casi di Covid è risalita lievemente a livello nazionale, con 34 casi per 100mila abitanti, rispetto al valore di 29 su 100mila registrato nei sette giorni precedenti. Lo ha rilevato il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. Il valore nazionale si trova sotto la soglia di 50 casi ogni 100mila, che consente il tracciamento efficace. Le regioni dove c’è un’incidenza più elevata sono la provincia autonoma di Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto.

Biden ribadisce la difesa di Taiwan

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito che gli Usa sarebbero impegnati nella difesa di Taiwan in caso di un attacco da parte della Cina, che considera l’isola una sua proprietà. «Sì, ci siamo impegnati a farlo», ha detto Biden rispondendo a una domanda durante una trasmissione su Cnn. La Casa Bianca ha poi ripetuto ai giornalisti che la politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan non è cambiata. Già ad agosto, Biden aveva parlato di un «impegno sacro» preso dagli Usa nei confronti degli alleati della Nato in Europa e Canada: «Lo stesso vale per il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan».

© Riproduzione riservata