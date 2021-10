Il presidente americano è ricevuto in Vaticano. Nel pomeriggio l’incontro a palazzo Chigi e il faccia a faccia con Mattarella. Sabato e domenica capitale blindata per il G20

La notizie di oggi, 29 ottobre: dai preparativi per il G20 che si terrà a Roma agli aggiornamenti sull’uragano Apollo in Sicilia, fino alle ultime notizie sulla morte dello chef sardo Alessio Madeddu.

Roma è blindata per il G20

È atterrato alle 2.30 all’aeroporto romano di Fiumicino l’aereo presidenziale americano con a bordo il presidente Joe Biden e la first lady Jill. Biden prenderà parte al vertice del G20 – il primo incontro in presenza dall’inizio della pandemia – prima di dirigersi a Glasgow per il vertice sul clima Cop26.

Il presidente statunitense e la first lady saranno ricevuti oggi dal papa, poi Biden avrà bilaterali con il premier Mario Draghi, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il presidente francese Emmanuel Macron.

Il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito che parteciperà al vertice in modalità video, con il ministro degli Esteri Wang Yi presente di persona a Roma. «La Cina è disposta a lavorare con tutte le parti per promuovere il successo dell’incontro e dare un contributo alla rapida vittoria del mondo sulla pandemia del Covid-19», ha detto Wang.

Maltempo in Sicilia, bloccate le linee ferroviarie

È stata una notte di pioggia battente quella tra giovedì e venerdì nella Sicilia orientale, con venti sostenuti per effetto del ciclone Medicane. Forti temporali si sono registrati e continuano a cadere soprattutto nel siracusano e nel ragusano. La situazione è definita «in evoluzione», ma al momento non si segnala alcuna criticità importante.

Il maltempo che sta colpendo la Sicilia ha bloccato anche i trasporti ferroviari. Sono attualmente interrotti i collegamenti tra Catania e Messina e tra il capoluogo etneo e Siracusa, oltre alla tratta Siracusa-Modica-Gela. Il ripristino dei collegamenti ferroviari è previsto per il primo pomeriggio.

Arrestato l’assassino dello chef Madeddu

È stato arrestato giovedì notte il presunto assassino di Alessio Madeddu, il pescatore e cuoco di Teulada trovato morto davanti al suo ristornate in località Porto Budello, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Lo chef era conosciuto per aver partecipato al programma tv 4 Ristoranti ed era balzato alle cronache per aver aggredito i carabinieri con una ruspa nel novembre 2020.

Il sospettato è un panettiere di Sant’Anna Arresi, Angelo Brancasi, originario di Erice. Come riporta L’Unione Sarda, l’uomo avrebbe confessato il delitto raccontando alle forze dell’ordine di aver ucciso il cuoco perché geloso della moglie, che lavorava al ristorante e con cui la vittima avrebbe avuto una relazione.

