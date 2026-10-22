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Un decreto sicurezza dietro l’altro, se il governo non fa i conti con i risultati

Vitalba Azzollinigiurista
22 ottobre 2026 • 20:51
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Dopo le violenze di Milano e di altre città, il governo ha introdotto nuove misure di sicurezza. Prima di approvarle, sarebbe stato il caso di verificare quali risultati avessero prodotto le disposizioni già in vigore e se fossero davvero necessarie ulteriori norme penali, che si affastellano su quelle precedenti

Un decreto Sicurezza dopo l’altro, nuove disposizioni penali, sanzioni più severe: il governo Meloni ha fatto del rafforzamento degli strumenti repressivi uno dei cardini della propria politica di «legge e ordine». In questi anni, tra l’altro, ha aggravato le pene per i danneggiamenti commessi durante le proteste, ampliato i casi di arresto in flagranza differita e, per prevenire le violenze nelle manifestazioni pubbliche, introdotto anche il fermo preventivo, che consente di trattenere negli uf

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.