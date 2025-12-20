Un Dio che parla al presente, Ratzinger e il problema delle omelie

In Dio è la vera realtà (Lev) sono raccolte 82 omelie pronunciate dal teologo tedesco, le più numerose sono successive alla fine del pontificato. Le prediche permettono di entrare nel suo pensiero più dei testi pubblici, anche di quelli scritti per intero dal papa, pensati per un uditorio vastissimo

I pochi praticanti che vanno a messa la domenica di solito escono dalle chiese rassegnati per la qualità, in genere piuttosto modesta, delle omelie ascoltate. Sono infatti il più delle volte troppo lunghe, e soprattutto noiose, perché insipide e moraleggianti, tanto che papa Francesco le ha spesso prese di mira con ruvida schiettezza, del tutto a ragione ma senza risultati. Non mancano eccezioni, anche di ottimo livello, ma di frequente si subiscono prediche distanti dalla sapienza delle letture