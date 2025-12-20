Fatti

Un Dio che parla al presente, Ratzinger e il problema delle omelie

Giovanni Maria Vianstorico
20 dicembre 2025 • 19:37

In Dio è la vera realtà (Lev) sono raccolte 82 omelie pronunciate dal teologo tedesco, le più numerose sono successive alla fine del pontificato. Le prediche permettono di entrare nel suo pensiero più dei testi pubblici, anche di quelli scritti per intero dal papa, pensati per un uditorio vastissimo

I pochi praticanti che vanno a messa la domenica di solito escono dalle chiese rassegnati per la qualità, in genere piuttosto modesta, delle omelie ascoltate. Sono infatti il più delle volte troppo lunghe, e soprattutto noiose, perché insipide e moraleggianti, tanto che papa Francesco le ha spesso prese di mira con ruvida schiettezza, del tutto a ragione ma senza risultati. Non mancano eccezioni, anche di ottimo livello, ma di frequente si subiscono prediche distanti dalla sapienza delle letture

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).