Un Grande fratello. Il governo vuole lo spionaggio libero

Commissioni sollecitate ad approvare le norme sul riconoscimento. Le opposizioni: «Travalica le disposizione europee». Via libera (con riserva) del Garante per la privacy
Dodici indagati a Bologna per resistenza a pubblico ufficiale dopo gli scontri con le forze dell’ordine, intervenute nella piazza che chiedeva «verità e giustizia» per Abderrahim Fakir. Due arresti a seguito dei disordini in Val di Susa per protestare contro i cantieri dell’Alta velocità e circa quattromila identificati. Il clima di tensione alimentato dai partiti di maggioranza che, prendendo a pretesto i fatti di cronaca degli ultimi giorni, chiede maggiori garanzie in chiave securitaria. Dall