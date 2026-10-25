Un’orchestra libera e popolare: a Marsala la musica è senza frontiere

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«Siamo un po’ africani e richiedenti asilo. Un po’ ex detenuti. Un po’ ex, e non solo ex, da reparto psichiatrico. Siamo musulmani, cristiani, buddisti. Siamo persone diverse con diverse diversità e mentalità. Veniamo dalla Nigeria, da Sappusi, dal Burkina Faso, abbiamo dagli 8 ai 70 anni e siamo persone che in comune non abbiamo niente, ma, proprio per questo, ciò che vogliamo fare non è parlare di pace ma è provare ad essere esperienza di pace». È una giornata di sole a Marsala. Qualche nuvola