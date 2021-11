Mentre si moltiplicano i casi della variante sudafricana, molti paesi stanno decidendo nuove restrizioni: Israele ha chiuso le frontiere e in Inghilterra torna l’obbligo di mascherina. In Friuli-Venezia Giulia il green pass entra in vigore già da oggi

Tutto il mondo teme l’avanzata della variante Omicron, che in pochi giorni dalla sua scoperta in Sudafrica ha già valicato i confini di diversi continenti. Con la diffusione del nuovo ceppo e la scoperta di nuovi casi in Europa e in Australia, molti paesi stanno attuando nuovi provvedimenti.

Le nuove restrizioni

Da domenica sera Israele ha chiuso completamente le sue frontiere per prevenire l’arrivo di persone contagiate dal nuovo ceppo. Il paese aveva già annunciato l’interruzione dei voli dall’estero.

In Inghilterra da martedì sarà in vigore il ritorno dell’obbligo di mascherina nei negozi e sui trasporti pubblici, insieme all’obbligo di autoisolamento per chiunque arrivi sull’isola. Il segretario alla Salute, Sajid Javid, ha detto di sperare che la nuova stretta possa essere revocata entro qualche settimana.

Il Giappone chiuderà i suoi confini a tutti i visitatori stranieri. Lo ha annunciato lunedì il governo nipponico per fare fronte al rischio di un aumento dei contagi. Appena tre settimane fa il paese aveva allentato alcune restrizioni per consentire l’ingresso ai visitatori stranieri per motivi di affari o di studio.

Domenica notte la Nuova Zelanda ha chiuso le frontiere ai viaggiatori provenienti da nove paesi dell’Africa australe: solo i cittadini neozelandesi potranno entrare nel paese da Sudafrica, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi e Mozambico.

«Anche per loro è previsto un periodo di quarantena di 14 giorni», ha annunciato il ministro con delega alla gestione del Covid, Chris Hipkins. Il lockdown nella città di Auckland, in vigore da oltre cento giorni, verrà invece abolito venerdì prossimo.

A causa dei timori per il nuovo ceppo, anche l’Australia ha deciso di non riaprire i confini internazionali a lavoratori qualificati e studenti. Si tratta di «una decisione necessaria e temporanea», ha annunciato il primo ministro Scott Morrison. La riapertura dei confini sarebbe dovuta scattare il primo dicembre.

I nuovi casi

Il governo scozzese ha annunciato la scoperta di sei nuovi casi della variante Omicron, portando il totale del Regno Unito a nove. L’esecutivo scozzese ha chiesto alle autorità sanitarie una migliore tracciabilità dei contatti in tutti i casi. Il segretario alla Salute scozzese, Humza Yousaf, ha affermato che le autorità «devono essere caute fino a quando non si saprà di più sulla variante».

Le autorità portoghesi hanno invece segnalato 13 casi della nuova variante rilevati in una squadra di calcio del paese. Solo uno dei giocatori infettati ha recentemente effettuato un viaggio in Sudafrica. Il Ricardo Jorge National Health Institute ha fatto sapere che uno dei positivi è un giocatore del Belenenses.

I timori dell’Oms

L’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che la variante Omicron potrebbe avere gravi conseguenze: «La probabilità di una potenziale ulteriore diffusione a livello globale è elevata», ha scritto l’Oms in un documento tecnico sulla nuova variante. Ad oggi non sono stati segnalati decessi legati alla variante sudafricana.

«L’abbiamo definita preoccupante perché tutte le equipe del mondo recuperino il massimo di informazioni su questa variante», ha detto Sylvie Briand, direttrice del dipartimento della gestione dei rischi epidemici all’Oms, spiegando il senso del comunicato.

«È una corsa contro il tempo per capirne di più e adottare le contromisure giuste», ha invece detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre Londra – presidente di turno del G7 – ha convocato per lunedì una riunione d’emergenza dei ministri della Sanità del Gruppo.

