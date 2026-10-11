La denuncia dei medici lombardi: «Gli ospedali sono impreparati come a marzo»

Nata e cresciuta a Bergamo, giornalista e documentarista, inviata di Presa Diretta (Rai3) è autrice di inchieste televisive sul mondo della sanità, dell’immigrazione e della radicalizzazione terroristica. Ha vissuto a lungo in Messico, in Argentina, nel Regno Unito e in Russia. Ha vinto il XX Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi con l’inchiesta Occhio al Farmaco per il programma Piazzapulita. Ha diretto e co-prodotto il documentario L’altro Messico. Il subcomandante Marcos è tornato (2007) e ha ideato e co-diretto il docufilm sulla repressione del governo turco Terroriste. Zehra e le altre (Creative Nomads Production). Ha scritto il libro Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale (Laterza, 2020). Ha lavorato come inviata per La7, Mediaset, Sky TG24, Euronews e Rai3.