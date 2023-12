A Tommaso Verdini, figlio dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, è stata notificata l’ordinanza cautelare che dispone gli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine sulle commesse Anas, la società statale di proprietà di Ferrovie dello Stato che gestisce le infrastrutture stradali.

Nell’indagine della procura di Roma Tommaso Verdini è indagato per corruzione e traffico di influenze. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha disposto la misura nei confronti di altre quattro persone.

La Guardia di finanza lo scorso luglio aveva perquisito il figlio dell’ex senatore, a capo della società di lobbying Inver.

Il padre, l’ex senatore Denis Verdini, è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 6 mesi per il crac del Credito Fiorentino; e a 5 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta nel fallimento della Società Toscana di Edizioni, che pubblicava Il Giornale della Toscana. A sua volta sta scontando gli arresti domiciliari, per motivi di salute, nella villa di Pian dei Giullari a Firenze.

