Il libro L’ordine - Sorvergliare, punire, odiare (Sem, 2026)

Viaggio nella matrioska della violenza di Stato. Per capire come fermarla

Luigi Mastrodonato
25 settembre 2026 • 07:00Aggiornato, 25 settembre 2026 • 07:21
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Per capire se la morte di Igor Squeo e delle altre persone morte in Italia durante gli interventi delle forze ordine poteva essere evitata va riavvolto il nastro della storia: ricostruendo queste vicende si mettono in luce i pattern di depistaggi che si ritrovano in molti decessi occorsi in queste circostanze

C’è una domanda che Franca Pisano continua a ripetersi da oltre quattro anni, dal giorno in cui è morto suo figlio Igor. Si poteva evitare che succedesse? Il cuore di Igor Squeo ha smesso di battere all’alba del 12 giugno 2022 dopo un intervento di polizia nel suo appartamento di Milano. Per la procura da subito è stata un’overdose da cocaina ma quando Franca ha visto le condizioni in cui era ridotto il corpo, che Domani ha pubblicato su sua richiesta nel 2025, ha intrapreso una battaglia per la

Luigi Mastrodonato
Luigi Mastrodonato
Luigi Mastrodonato

Giornalista freelance, classe 1990. Scrive di diritti umani, migrazioni, sociale: tematiche che lo hanno ispirato durante gli studi universitari in Scienze politiche, prima a Milano, poi a Bruxelles, con qualche mese di mezzo a Beirut.