Viaggio nella matrioska della violenza di Stato. Per capire come fermarla

true false

C’è una domanda che Franca Pisano continua a ripetersi da oltre quattro anni, dal giorno in cui è morto suo figlio Igor. Si poteva evitare che succedesse? Il cuore di Igor Squeo ha smesso di battere all’alba del 12 giugno 2022 dopo un intervento di polizia nel suo appartamento di Milano. Per la procura da subito è stata un’overdose da cocaina ma quando Franca ha visto le condizioni in cui era ridotto il corpo, che Domani ha pubblicato su sua richiesta nel 2025, ha intrapreso una battaglia per la