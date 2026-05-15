Vietato scrivere di Crosetto. Due cronisti di Domani ora rischiano il processo

Tizian e Vergine accusati di rivelazione di segreto e concorso in accesso abusivo. Trocchia verso l’archiviazione. Chiesto il rinvio a giudizio per Striano e Laudati

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A novembre l’avviso di conclusione delle indagini e ora la richiesta di rinvio a giudizio. A rischiare il processo, nell’inchiesta partita da un esposto del ministro della Difesa Guido Crosetto, sono l’ex finanziere Pasquale Striano e l’ex magistrato dell’Antimafia Antonio Laudati, accusati a vario titolo di accessi abusivi a sistemi informatici e rivelazione di segreto. Con loro anche i giornalisti di Domani, il vicedirettore Giovanni Tizian e Stefano Vergine. La posizione di Nello Trocchia (a