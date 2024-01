Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è indagato per furto di beni culturali. A pubblicare la notizia Il Fatto Quotidiano, secondo cui è aperto un fascicolo con l’iscrizione e una prima ipotesi di reato per il furto del dipinto attribuito a Rutilio Manetti. L’opera era stata trafugata nel 2013 nel Castello di Buriasco ed è stata rivista nel 2021 a Lucca, un “inedito” di proprietà del sottosegretario. A occuparsi del caso un’inchiesta giornalistica di Report e de Il Fatto Quotidiano.

La procura competente è quella di Macerata, dopo che il fascicolo aperto dalla procura di Imperia è stato trasmesso all’autorità marchigiana. Lo ha confermato il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone. Sgarbi, che dichiara il domicilio a San Severino Marche, dove nel 1992 è stato sindaco, è accusato di autoriciclaggio di beni culturali, come previsto dall’articolo 518-septies.

Il sottosegretario alla Cultura ha detto di non aver ricevuto nessun avviso di indagine «né saprei come essere indagato di un furto che non ho commesso», ha commentato, «e per un reato compiuto 11 anni fa, in circostanze non chiarite dagli inquirenti di allora». Per Sgarbi si tratta dell’«ennesima diffamazione».

«Da quello che si legge, l’opera è stata malamente tagliata», ha aggiunto Sgarbi, «e quella in mio possesso è in buone condizioni e con una stesura pittorica ben conservata e uniforme. Qualunque valutazione va fatta sull’opera di cui quella rubata è manifestamente una copia, come tutte quelle conservate in quel castello di cui nessuno si è preoccupato. Né credo sia un reato fare eseguire la fotografia di un’opera di cui tutti gli esperti hanno visto l’originale esposto a Lucca».

Le reazioni politiche

«Basta tentennamenti, Meloni e Sangiuliano smettano di proteggere Sbarbi», dice la capogruppo dem in Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi. «Sono accuse molto gravi che, se confermate, si sommano a una situazione già compromettente per un responsabile delle istituzioni. Meloni e Sangiuliano smettano di tentennare, le indagini avranno il loro corso ma è indubbio che siamo davanti a un caso politico e sono troppo fresche le ferite subite dal patrimonio artistico e bibliotecario italiano per colpa della mala gestione», conclude.

«Le vicende emerse sui giornali e che riguardano la condotta del sottosegretario Sgarbi, se confermate, sono estremamente gravi. Per questo domani chiederò che la capigruppo calendarizzi con urgenza la mozione di revoca che il Movimento 5 Stelle ha già presentato ad ottobre, ora integrata a seguito dei ben noti sviluppi», dice Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

