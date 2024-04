Tim continuerà ad essere guidata da Pietro Labriola. Il gruppo francese, maggiore azionista di Telecom Italia (Tim) con una quota pari al 23,7 per cento, ha scelto infatti di astenersi dal voto sul rinnovo del consiglio di amministrazione all’assemblea in programma per domani. Niente sostegno francese alle liste presentate dai fondi Merlyn, guidato da Alessandro Barnaba, e Bluebell di Giuseppe Bivona.

La decisione spiana la strada alla riconferma dell’amministratore delegato Labriola, principale fautore del piano di cessione della rete del gruppo a Kkr.

Il comunicato

«In qualità di investitore finanziario, Vivendi si preoccupa che il consiglio e il management di Tim garantiscano una crescita duratura del corso delle azioni attraverso decisioni gestionali nell'interesse della società, rispettose delle prerogative degli azionisti e dei principi di buona governance», scrive il gruppo francese in un comunicato.

E aggiunge: «Vivendi non sostiene la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, data la continuità con un Consiglio durante il cui mandato il titolo ha perso metà del suo valore e che è responsabile di aver approvato la vendita della rete fissa nel novembre 2023 ad un prezzo che, a giudizio Vivendi, non riflette il pieno valore dell'asset, senza coinvolgere l'assemblea degli azionisti e il comitato parti correlate e senza fornire, ad oggi, informazioni complete e affidabili al mercato sull'operazione e sui suoi effetti sulla sostenibilità di Tim».

Vivendi ritiene che spetti al management in carica e ai suoi sostenitori «risolvere la delicata situazione in cui si trova Tim. Di conseguenza, Vivendi ha deciso di astenersi dal voto sul rinnovo del Consiglio all'assemblea di aprile, nonostante il lodevole impegno dei proponenti di liste alternative di maggioranza».

Il gruppo francese «porterà avanti con decisione il ricorso contro la delibera del Cda del novembre 2023 presso il tribunale di Milano e ogni altro strumento giuridico a sua disposizione per tutelare i propri diritti», conclude la nota.

