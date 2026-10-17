Esposti a clima e guerre, ma è l’intelligenza artificiale a preoccupare sempre più

L’Ia, tra il 2025 e il 2026, passa dal quarto al primo posto nella scala di percezione dei rischi tra gli esperti e dal settimo al secondo tra la popolazione. Il 67 per cento delle persone a livello globale si sente particolarmente esposto

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L’intelligenza artificiale è saltata al vertice dei rischi emergenti, ma il dato rivelatore dei mutamenti in atto a livello globale è un altro: il 95 per cento degli esperti e il 94 dei cittadini di 19 paesi intervistati da Ipsos per Axa ritiene che negli ultimi 10 anni le crisi siano aumentate. Non si ha più paura di un evento, ma di un sistema in cui i rischi si alimentano a vicenda. L’Ia, tra il 2025 e il 2026, passa dal quarto al primo posto nella scala di percezione dei rischi tra gli esper