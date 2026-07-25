La Carovana

Nel vuoto lasciato dal sisma, camminare è un atto politico

La carovana durante il Cammino nelle Terre Mutate (Foto Ikonomu/Domani)
La carovana durante il Cammino nelle Terre Mutate (Foto Ikonomu/Domani)
La carovana durante il Cammino nelle Terre Mutate (Foto Ikonomu/Domani)
Marika Ikonomu
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25 luglio 2026 • 18:57

A dieci anni dal terremoto, oltre 50 persone in cammino nelle Terre Mutate, da Fabriano all’Aquila. «Porta con l’attenzione e il rispetto a essere altoparlanti di territori sospesi. Un seme che germoglia» 

Finché ci sono le macerie, c’è memoria. Poi, una volta rimosse, rimane il vuoto, fisico e sociale. «Le pietre legano le persone, sai che là sotto c’è qualcosa di tuo. Sai che c’è la tua storia, c’è un pezzo che ogni tanto emerge». Francesco Senatore è uno degli oltre cinquanta camminatori e camminatrici che hanno deciso di partecipare alla carovana che, a dieci anni dal sisma nell’Appennino centrale, fino a venerdì ha percorso, con il supporto di ActionAid, il Cammino nelle Terre Mutate. Da Fabr

Marika Ikonomu
Marika Ikonomu
Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali