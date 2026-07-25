Nel vuoto lasciato dal sisma, camminare è un atto politico

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Finché ci sono le macerie, c’è memoria. Poi, una volta rimosse, rimane il vuoto, fisico e sociale. «Le pietre legano le persone, sai che là sotto c’è qualcosa di tuo. Sai che c’è la tua storia, c’è un pezzo che ogni tanto emerge». Francesco Senatore è uno degli oltre cinquanta camminatori e camminatrici che hanno deciso di partecipare alla carovana che, a dieci anni dal sisma nell’Appennino centrale, fino a venerdì ha percorso, con il supporto di ActionAid, il Cammino nelle Terre Mutate. Da Fabr