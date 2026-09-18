il colosso delle costruzioni

Opa di Webuild su Trevi: via libera all’operazione da 295 milioni

Stefano Iannaccone
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18 settembre 2026 • 19:44

Dopo l’ok della Consob gli azionisti della spa con sede a Cesena dovranno decidere se aderire all’offerta dal 28 settembre al 20 novembre 

Webuild può portare avanti l’acquisizione della Trevi, entrando nella fase esecutiva dell’opa lanciata sulla società di Cesena tra fine luglio e inizio agosto. Nei giorni scorsi è infatti arrivato il via libera al documento di offerta della Consob, la commissione che vigila sulle società quotate in Borsa. La proposta presentata dal gruppo, guidato da Pietro Salini, prevede un pagamento interamente in contanti di 4,50 euro per ogni azione. La valorizzazione dell’intera operazione ammonta, come an

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.