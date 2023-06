«Siamo profondamente addolorati per la tragedia», dice un portavoce di Google. «Abbiamo rimosso gli annunci dal canale TheBorderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube».

La decisione è arrivata a qualche giorno di distanza dall’incidente di Casal Palocco, nel quale è morto un bambino di cinque anni. Alla guida della Lamborghini che si è scontrata con la Smart c’era uno dei membri dei TheBorderline. Secondo le prime ricostruzioni, stava affrontando la sfida di passare cinquanta ore a bordo dell’auto e probabilmente ogni cosa veniva documentata, per un video da condividere sul canale.

Lo stop agli annunci

«Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all'interno che all'esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità», spiega il portavoce di Google. Domenica il gruppo aveva già annunciato che non avrebbe più pubblicato altri video. Intanto, però, quelli del passato erano ancora raggiungibili e continuavano a ricevere visualizzazioni (e relativi guadagni attraverso gli annunci pubblicitari).

La decisione di Google – la società che è proprietaria di YouTube – blocca definitivamente la possibilità di ottenere altri guadagni. I video al momento sono ancora visualizzabili, ma non genereranno ulteriori introiti.

