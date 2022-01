Da oggi entrano in zona arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia, che vanno così ad aggiungersi alla Valle d’Aosta. Ma le restrizioni per la gran parte degli abitanti di queste regioni non cambieranno. Per coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione con due dosi, infatti, le regole rimangono le stesse della zona gialla e della zona bianca.

La situazione si modifica solo per chi non si è vaccinato. Sarà infatti necessario presentare un green pass semplice per lasciare il proprio comune senza valide ragioni, tranne che in alcune eccezioni. Inoltre, senza vaccinazione, non si potrà accedere ai negozi di beni non essenziali all’interno dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

I passaggi di colore sono avvenuti a causa del peggioramento della situazione negli ospedali a causa dell’epidemia di Covid-19. Le ultime modifiche adottate dal governo Draghi, però, hanno sostanzialmente indebolito il sistema a colori, facendo sì che i passaggi non comportino più significativi cambi di regole.

