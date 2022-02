Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che cancella quasi tutte le ultime restrizioni anti Covid-19 ancora in vigore. Non sono ancora chiari i dettagli, ma secondo quanto riferito dal presidente del Consiglio Mario Draghi all’inizio della riunione e in base alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il governo intende cancellare definitivamente il sistema a zone colorate, già praticamente svuotato dai precedenti interventi.

Resterà in vigore soltanto la zona rossa, ma le sue restrizioni varranno solo per i non vaccinati. Ulteriore dettagli saranno comunicati in una conferenza stampa al termine della riunione, a cui parteciperanno il ministro della Salute Roberto Speranza e quello dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Il governo intende anche ridurre ulteriormente il ricorso alla didattica a distanza nelle scuole e ha intenzione di dare durata illimitata al green pass ottenuto con tre dosi e a quello ottenuto con due dosi e la guarigione dalla malattia.

I ministri della Lega non hanno partecipato al voto, in dissenso con le norme che introducono ulteriori differenziazioni tra studenti vaccinati e non nel ricorso alla dad. In particolare, gli studenti vaccinati che frequentano le elementari non andranno più i dad, indipendentemente dal numero di positivi individuati in classe.

Oggi, quasi 120mila persone sono risultate positive ai tamponi e 395 sono morte a causa del Covid-19.

