Oggi saranno annunciati i cambi di zona delle regione in seguito al monitoraggio dell’epidemia di Covid-19. Secondo il bollettino dell’Istituto superiore di sanità, che sarà commentato in una conferenza stampa oggi alle 16, in Italia è in corso una «notevole accelerazione dell’epidemia» e l’indice Rt è salito ancora, arrivando a 1,06. Questo peggioramento determinerà diversi passaggi in zona arancione e rossa.

Sembra già confermato il passaggio del Veneto in zona arancione, lo ha annunciato questa mattina il presidente Luca Zaia. Anche Calabria e Friuli Venezia Giulia potrebbero essere spostate nella stessa fascia. La Lombardia è in zona arancione da lunedì e da oggi è passata in zona “arancione scuro” in seguito alla decisione del presidente Attilio Fontana di chiudere tutte le scuole.

In zona rossa potrebbe finire l’Emilia Romagna, dove questa settimana è stata inserita in una zona rossa locale l’intera città di Bologna.

La conferma dei passaggi dovrebbe arrivare nel pomeriggio, mentre l’entrata in vigore delle restrizioni è prevista per lunedì prossimo.

