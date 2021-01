Domani presenta il suo primo podcast realizzato con il contributo di Banca Etica: Generazione Covid, sette puntate realizzate da Luigi Lupo e Ilaria Potenza per raccontare le conseguenze della pandemia nella vita dei nati all’interno della rivoluzione digitale e in bilico tra precarietà e sguardo innovativo. Per riascoltare gli altri episodi, man mano che verranno pubblicati, potete consultare questa pagina.

L’attenzione per l’ambiente dei giovani si traduce in nuovi lavori e nella riscoperta dell’agricoltura con una visione innovativa. La generazione Covid tiene al futuro del pianeta e lo dimostra non solo scendendo in piazza: nascono videogiochi, film e opere d’arte green e in molti scelgono matrimoni sostenibili, viaggi lenti in treno e spostamenti sani sulle ruote di uno skate.

Montaggio audio, sonorizzazione e sigla: Stefano Tumiati.

Voce sigla: Lorenzo Dardano.

