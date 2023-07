La bozza di parere di maggioranza in commissione Affari europei definisce «palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità» la norma della direttiva europea che impone l’obbligo per i paesi membri di prevedere il reato di abuso d’ufficio, che il governo punta ad abolire in Italia con il ddl Nordio

Nel giorno della commemorazione della strage di via D’Amelio, rischia di aprirsi un nuovo fronte in materia di giustizia.

In commissione Affari europei, infatti, arriva il parere di maggioranza che contesta duramente la direttiva europea anticorruzione, che recepisce i contenuti della convenzione Onu di Merida e prevede l’introduzione obbligatoria in tutti gli stati membri – tra gli altri – del reato di abuso d’ufficio.

Il contesto

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge Nordio, che prevede l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e la rimodulazione di quello di traffico di influenze illecite.

Il ddl non è ancora arrivato in parlamento, è ancora fermo al Quirinale che deve dare l’autorizzazione alla presentazione.

Prima ancora di venire approvato, però, il testo presenta elementi di dubbia costituzionalità. Secondo i critici, anche dell’accademia, l’abolizione completa del reato di abuso d’ufficio sarebbe in contrasto con le previsioni dei trattati internazionali e in particolare con la convenzione Onu di Merida, che l’Italia ha sottoscritto e che prevede gli strumenti di contrasto alla corruzione. Inoltre, il Ue è in discussione una direttiva europea anticorruzione che prevede espressamente il reato di abuso d’ufficio per tutti gli stati membri.

Queste considerazioni sono ben note al Quirinale, che dovrà promulgare la legge una volta approvata in parlamento. Tuttavia cambiare il testo del ddl proprio nella sua parte più caratterizzante sarebbe un passo indietro molto complicato per il governo, proprio ora che era riuscito a trovare una non facile convergenza tra gli alleati (la Lega era contraria) sull’abrogazione.

Il parere in commissione

In questo contesto si è mossa la maggioranza in commissione Affari europei. Proprio da questa deve essere licenziato il parere sulla direttiva Ue anticorruzione che – se approvata – sarebbe un macigno contro il ddl del governo.

Per questo la bozza di parere che dovrebbe essere votato in commissione e firmato dall’onorevole Antonio Giordano di FdI è un durissimo attacco alla direttiva europea.

Il parere esordisce con una critica di metodo: nella proposta di direttiva «non risultano adeguatamente nè la necessità nè il valore aggiunto della stessa» e che «non è accompagnata da alcuna valutazione di impatto ma soltanto da una mera ricognizione del lavoro istruttorio». Inoltre le argomentazioni della commissione europea sarebbero solo «di natura metagiuridica, non fondandosi su un’analisi rigorosa dei dati».

Il vero punto di contrasto, però, è sull’abuso d’ufficio che la direttiva vorrebbe imporre a tutti gli stati, giustificandola con la convenzione Onu di Merida. «La convenzione prevede un’incriminazione meramente facoltativa per quanto riguarda l’abuso d’ufficio, la corruzione nel settore privato e l’arricchimento illecito nonchè altre fattispecie disciplinate dalla proposta della commissione europea». Quindi «l’intervento normativo unionale, obbligando alla criminalizzazione di fattispecie valutate in maniera diversa a livello internazionale, corre il rischio di porre su uno stesso piano dogmatico veri e propri obblighi convenzionali insieme a semplici raccomandazioni». In altre parole: l’Ue vuole rendere obbligatori dei reati che l’Onu prevede come facoltativi.

Inoltre, si legge nella bozza di parere, «l’asserito carattere transnazionale del fenomeno criminale oggetto della disciplina, invocato dalla Commissione europea a sostegno della conformità dell’intervento normativo al principio di sussidiarietà, non appare interamente dimostrato quanto meno con particolare riferimento ad alcune fattispecie definite nella proposta, segnatamente il reato di intralcio alla giustizia e quello di abuso di ufficio».

Quindi, secondo la maggioranza, non è dimostrato che l’abuso d’ufficio possa essere un fenomeno transnazionale.

Altolà alla direttiva Ue

Sulla base di queste critiche, la bozza di parere ritiene che la proposta di direttiva «esorbita dalla base giuridica richiamata a suo fondamento nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto» e che, anche a voler ritenere che questo sia legittimo, in ogni caso risulta «palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà e con quella di proporzionalità. Ciò in quanto essa detta, senza che sia dimostrata la necessità ed il valore aggiunto dell’intervento a livello unionale, una disciplina pervasiva che incide profondamente su normative, quali quelle contenute nei codici penali e di procedura penale, che tengono conto delle specificità dei sistemi e delle culture giuridiche, economiche e sociali» dei singoli paesi.

Un parere che contesta in modo pesante la proposta di direttiva Ue, quindi, la cui approvazione costringerebbe di fatto a smontare il ddl Nordio.

© Riproduzione riservata