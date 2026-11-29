L’inchiesta su De Gennaro ha aperto una nuova fase nella magistratura. Sullo sfondo le liti tra apparati. Da Pignatone a Scarpinato fino a Di Matteo, sono tutti chiamati in causa. A osservare dall’alto c’è Melillo

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«Un pasticcio siciliano», lo descrive un magistrato di lungo corso. In realtà quanto sta accadendo dentro la magistratura all’indomani dell’assalto al cielo della procura di Caltanissetta ha una portata che va ben oltre lo Stretto di Messina e ha già generato sconvolgimenti che toccano non solo le toghe ma in profondità gli apparati dello Stato. Mentre al congresso dell’Anm di Napoli le toghe si sono presentate unite con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale ha puntato su una riconc