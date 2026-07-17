È stato aperto un fascicolo sul segretario dell’Anm che ha accusato la Scuola Superiore di subire pressioni esterne. Chi lo difende parla di limitazioni al diritto di parola

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Le consigliere laiche di centrodestra Claudia Eccher e Isabella Bertolini hanno chiesto l’apertura urgente di una pratica per valutare la rilevanza della condotta di Maruotti che «nel corso dell'assemblea del Comitato Direttivo Centrale dell'Anm dello scorso 4 luglio ha formulato gravi dichiarazioni, mettendo in discussione l'indipendenza del Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, prof. Mauro Paladini. Sollevare dubbi esclusivamente sulla nomina del prof. Paladini significa oltrepassare i confini del legittimo dibattito associativo ed evocare, senza alcun fondamento, un condizionamento politico esterno dell'istituzione».

Le reazioni

L'iniziativa ha generato dure reazioni da parte della magistratura, con solidarietà nei confronti di Maruotti espressa in modo netto dalla giunta esecutiva centrale dell'Anm e da molte giunte esecutive sezionali. Il segretario di Area, Giovanni Zaccaro: «Ricordo che i componenti Csm hanno il compito di tutelare la autonomia ed indipendenza della magistratura e, pure quelli del Parlamento, non possono usare le loro prerogative per chiedere la punizione o cercare di limitarne il diritto di parola o di critica dei magistrati».

Anche i consiglieri del Csm sono insorti, tra cui i togati di AreaDg, Unicost e Md, i consiglieri laici Ernesto Carbone, Roberto Romboli e Michele Papa e il consigliere indipendente Roberto Fontana.

Il diretto interessato ha ringraziato per gli attestati di solidarietà: «È la dimostrazione che i magistrati hanno compreso che questa iniziativa è l'espressione di una insofferenza verso l'Anm e verso un certo modo di fare attività associativa, non ossequioso con il “potere”, che è quello che tutti insieme stiamo cercando di fare».

Le due consigliere hanno replicato alle critiche: «La richiesta di apertura di una pratica è una prerogativa prevista dall'ordinamento, non un attacco all'Anm».

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