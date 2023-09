Care lettrici, cari lettori

la settimana giudiziaria ha avuto il suo momento principale con l’approvazione in consiglio dei ministri del decreto legge cosiddetto Caivano, che riguarda in particolare il diritto penale minorile, su cui trovate un approfondimento.

Sta rientrando nel vivo anche l'attività parlamentare, con audizioni in commissione Giustizia e Affari costituzionali, in materia di separazione delle carriere e abrogazione dell’abuso d’ufficio. Inoltre, a breve si tornerà anche a discutere di prescrizione.

Il dl Caivano

Il decreto legge scritto di concerto dai ministeri della Giustizia e degli Interni prevede principalmente:

- L’estensione dell'applicabilità del cosiddetto 'daspo urbano' (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe. Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie.

- Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

- Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d'armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.

- L'avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni. Si prevede che il Questore possa proporre all'autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).

- Si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

- Si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scende da 5 anni a 4; si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi.

- Si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti.

- Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

- Nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento con lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt.

- Si introduce la possibilità che il direttore dell'istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l'ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

La separazione delle carriere

Il disegno di riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati è ora all’esame della commissione Affari costituzionali della Camera. In audizione è andato il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, che ha parlato di “perdita della qualità prima dell'impianto costituzionale, il disinteresse del pubblico ministero all'esito del processo". Pubblici ministeri e giudici, "stanno insieme perché entrambi condividono l'indifferenza per il risultato processuale", ha spiegato il presidente dell’Anm. Inoltre, i progetti di legge presentati sulla separazione delle carriere vengono definiti un "cavallo di Troia" per un' "aggressione all'attuale assetto costituzionale del Csm" e che avranno come risultato la "messa in crisi di altri pilastri dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati". Un parere di netta contrarietà quindi, a cui la prossima settimana farà da contraltare quello dell’avvocatura, come ho riassunto in questa analisi.

La modifica della prescrizione

Il commissione Giustizia alla Camera torna anche il tema della prescrizione. Un testo base ancora non c’è, perchè accanto ai testi di Enrico Costa (Azione), Pietro Pittalis (FI) e Ciro Maschio (Fdi) ne è arrivato uno proposto dalla Lega.Per questo l’adozione di un testo base sul tema avverrà presumibilmente nelle prossime settimane.

L’appellabilità del pm

Il ddl Nordio prevede, oltre all’abrogazione dell’abuso d’ufficio, anche limitazioni alla possibilità del pm di appellare le sentenze di assoluzione. Questa previsione ha raccolto opposti pareri tra avvocati e magistrati in audizione.

Francesco Greco, presidente del Cnf, ha detto che “il principio è certamente apprezzabile, tranne che per la limitazione ai soli reati a citazione diretta. Sarebbe stato opportuno estendere la garanzia a tutti i reati e non creare un sistema a doppio binario. Il pregio della prospettiva di riforma non può trovare un distinguo nella gravità del reato che è tema del tutto estraneo all’aspetto – di natura processuale – della limitazione alla impugnazione delle sentenze di assoluzione”.

Secondo Santalucia, presidente dell’Anm, la norma "incorre in una possibile censura di incostituzionalità".

Modifiche ai Tar

Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge per rendere le sezioni staccate dei Tar dei veri e propri tribunali amministrativi, “mettendo fine a una disparità di trattamento che non rispecchia la realtà. Oggi le sedi staccate hanno una mole di lavoro a volte superiore a quella dei tribunali amministrativi, un’autonomia sia contabile che di bilancio, per non parlare dei poteri di chi li dirige, oggi inquadrato come semplice consigliere di tribunale amministrativo pur essendo, di fatto, un presidente a tutti gli effetti”, hanno detto i firmatari.

Il focus sarà il Tar del Lazio, dove “la sezione staccata pontina rappresenta un’unicità nel panorama nazionale. Si tratta infatti di un’articolazione territoriale dell’unico Tar Italiano chiamato a dirimere questioni inerenti alle istituzioni centrali. La sede staccata di Latina, quindi, non solo agisce già in autonomia ma avrà tutte le carte in regola, diventando tribunale amministrativo, per inglobare anche quei territori geograficamente e socio-economicamente equiparabili a quelli delle provincie di Latina e Frosinone per cui è già competente”.

Il garante sui Trojan

Il Garante della Privacy il cui Presidente, Pasquale Stanzione, è stato audito in Commissione Giustizia del Senato sul ddl Giustizia e in particolare sulle misure in materia di intercettazioni e informazione di garanzia.

La sollecitazione è stata quella di “introdurre maggiori garanzie rispetto alle intercettazioni mediante captatori. Le potenzialità intrusive di tali strumenti impongono garanzie adeguate per impedirne la degenerazione in mezzi di sorveglianza eccessivamente ampia o, per converso, in fattori di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio probatorio, rendendolo permeabile se allocato in server non sicuri o, comunque, delocalizzati anche al di fuori dei confini nazionali".

Per il Garante della Privacy il ricorso alle app o comunque a software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, ma scaricati da piattaforme liberamente accessibili a tutti "potrebbe essere oggetto di un apposito divieto".

La questione è quella di garantire la ricostruzione probatoria, per cui sono necessari “software idonei a ricostruire, nel dettaglio, ogni attività svolta sul sistema ospite e sui dati ivi presenti, senza alterarne il contenuto, corrispondentemente valorizzando l'esigenza di una verbalizzazione analitica delle operazioni compiute".

Il procedimento disciplinare a Tarfusser

La sezione disciplinare del Csm discuterà il prossimo 8 febbraio il caso del sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser, il quale ha proposto la revisione del processo sulla strage di Erba del 2006.

Al vaglio c’è la modalità con cui ha proposto quella revisione. In base alla segnalazione della procuratrice generale milanese Francesca Nanni, infatti, Tarfusser avrebbe "violato i doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio" e non si sarebbe attenuto al "documento organizzativo dell'ufficio", che assegna solo all'avvocato generale o alla stessa procuratrice generale "la facoltà di richiedere la revisione di sentenze", qualora sopravvengano nuove prove d'innocenza. Ora il sostituto pg milanese è disciplinarmente accusato di aver tenuto, senza alcuna delega dal capo, contatti con i difensori degli imputati e di aver ricevuto da loro consulenze scientifiche sulle asserite nuove prove.

La procura di Napoli

Il 13 settembre il plenum del Csm si riunirà per scegliere il successore di Giovanni Melillo, promosso da un anno alla guida della Direzione nazionale antimafia. Tre i candidati indicati dalla V Commissione sono Nicola Gratteri, attuale procuratore di Catanzaro; Rosa Volpe, magistrato inquirente a Napoli che sino a pochi mesi fa ha retto, come facente funzioni, la procura di Napoli; Giuseppe Amato, procuratore di Bologna. In Commissione Gratteri ha ottenuto quattro voti, mentre gli altri due candidati hanno ottenuto un voto ciascuno.

Le nomine del Csm

Il Csm ha conferito i seguenti incarichi semidirettivi: all'unanimità, il nuovo Presidente della Sezione della Corte di Appello di Torino, dott.ssa Flavia Marcella Panzano; all'unanimità il nuovo Presidente della Sezione della Corte di Appello di Napoli, dott.ssa Loredana Di Girolamo; all'unanimità il nuovo Presidente della Sezione della Corte di Appello di Bologna, dott. Giuseppe De Rosa. E' stato inoltre votato dal plenum del Csm, a maggioranza, con 14 voti a favore, il nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma, dott.ssa Daniela Rinaldi; 13 voti per la proposta a favore della dott.ssa Alessandra Ilari; 1 astenuto.

Il congresso di Area a Palermo

Il gruppo di Area ha organizzato il suo congresso a Palermo, dal 29 settembre al 1 ottobre, con il titolo "Il ruolo della giurisdizione all'epoca del maggioritarismo".

All’evento ha assicurato la sua presenza il ministro della Giustizia Carlo Nordio e sono previsti anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader del M5s Giuseppe Conte del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, del presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia e del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.

La commissione per la riforma del processo penale

Si è insediata la commissione per la riforma del processo penale istituita dal ministro Carlo Nordio con due obiettivi: attuare in pieno i principi del processo accusatorio, a 25 anni dal codice Vassalli, e favorire un' "efficienza qualitativa" della giustizia penale, nel quadro degli impegni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La commissione è presieduta dal capo dell'Ufficio legislativo, Antonio Mura e entro un anno dovrà sottoporre al Guardasigilli proposte di intervento normativo per realizzare a pieno il modello di processo accusatorio e possibili semplificazioni del rito per favorire la migliore attuazione del giusto processo e realizzare un'"efficienza qualitativa", nella cornice degli impegni sottoscritti con l'Europa tramite il Pnrr.

Novità sul carcere

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, insieme al capo del Dap Giovanni Russo e la sua vice Lina Di Domenico hanno presentato un nuovo protocollo operativo per la polizia penitenziaria, con indicazioni precise su come intervenire nella gestione di eventi critici nelle carceri, “da risse ad aggressioni, al rinvenimento di sostanze stupefacenti, e indica fino a dove gli agenti si possono spingere per garantire ordine, legalità e sicurezza negli istituti. Vengono tipizzati una serie di fatti e si dice loro come potere operare, il manuale sarà subito operativo ma dovrà essere affiancato dalla formazione". Questo prontuario dovrebbe servire non come scudo penale, ma “in caso di contestazioni di poter dire 'io ho operato nel rispetto di un prontuario operativo”.

In questa sede, Delmastro ha annunciato un piano da 84 milioni di euro per 8 nuovi padiglioni detentivi per rispondere al problema del sovraffollamento.

