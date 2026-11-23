La procura di De Luca è stata attaccata da Lega e Forza Italia, ma per ora niente pratica a tutela. Le inchieste nissene anche dietro lo scontro sul bis di Melillo in Dna

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Davanti al suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro il silenzio ha un peso. Vale anche per il Consiglio superiore della magistratura, che spesso sia nel passato sia in tempi più recenti è stato luogo di passaggio delle principali vicende legate all’oscura stagione delle stragi del 1992. Tutto ciò che trapela, dunque, è il più tutale riserbo, in un’unità di intenti che in questo momento accomuna laici e togati di tutti gli orientamenti, compreso il vicepresidente Fabio Pinelli. Nessu