«Non si è ancora finito di investigare sulla strage di Bologna. Bisogna continuare a fare chiarezza per le famiglie delle vittime». Giuliano Turone, già magistrato che con Gherardo Colombo scoprì gli elenchi della P2 e oggi saggista, è convinto che esista «un’unica strategia della tensione» e traccia un filo rosso che lega i tentativi di golpe degli anni Settanta, la strage del 2 agosto 1980 e le bombe mafiose degli anni Novanta.

Dottore, in che contesto avviene la strage di Bologna?

È uno degli episodi di una lunga storia, ma arriva alla f ine di quello che nel mio libro Italia occulta definisco il triennio maledetto che comincia nel 1978 con il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro da parte delle Br e finisce con la strage neofascista alla stazione dei treni di Bologna. All’inizio non si pensava che ci fossero legami tra questi due eventi, con gli anni e le inchieste sono emersi i collegamenti con la P2 di Licio Gelli.

In che modo entra in gioco la P2?

Bisogna partire dal contesto internazionale. Negli anni Settanta si in generò uno strano connubio tra nemici per evitare che si concretizzasse il compromesso storico tra Pci e Dc. L’omicidio Moro è maturato con il placet della Cia e con influenze piduiste. Enrico Berlinguer, invece, era inviso ai sovietici al punto che subì un attentato di chiara matrice russa, nel 1973 a Sofia, a cui scampò per caso. In questa polarizzazione , il potere occulto in Italia per conto del blocco atlantico era esercitato dalla P2, che arruolò la destra eversiva come braccio armato e utilizzava i servizi segreti per depistare le indagini.

Per Bologna, una sentenza ha stabilito il ruolo di mandante di Licio Gelli. Perché quella strage?

Ci si arrivò lentamente ma con acume diabolico. Prima ci furono i tentativi di golpe degli anni Settanta. L’Italia però non era l’Argentina e un golpe armato non era possibile. Così la loggia P2 divenne laboratorio di un golpe strisciante che prevedeva di penetrare nei partiti per controllarli, nei giornali, nelle banche e nelle forze dell’ordine per orientarle, organizzare attentati per creare tensione. La strage di Bologna è stata il momento culminante e rientrava nella dinamica di queste manovre occulte.

Poi però ci furono le inchieste, tra cui la sua e di Colombo, che rivelò l’esistenza della loggia.

Perquisimmo Castiglion Fibocchi nove mesi dopo la strage di Bologna. In quel periodo stavano maturando anche i processi contro il banchiere Michele Sindona, anche lui piduista e latitante negli Stati Uniti. Lì, nel corso di una perquisizione, le autorità americane sequestrarono e ci consegnarono l’agendina che conteneva l’indirizzo di Castiglion Fibocchi. Grazie a quell’indirizzo scoprimmo le buste sigillate con gli affari di Corriere della Sera, Rizzoli e Banco Ambrosiano e le liste della P2, seppur parziali. Quelle complete contenevano 2500 nomi ma erano custodite all’estero, nella villa di Gelli a Montevideo. Le sequestrò la Cia e la commissione P2 di Tina Anselmi provò in ogni modo a farsele consegnare, ma senza successo.

Come fu possibile?

Negli anni Settanta eravamo una generazione nuova di magistrati, eravamo tutti figli della repubblica e non più del fascismo. Inoltre il precedente codice di procedura penale prevedeva la figura del giudice istruttore, che seguiva le indagini più complicate e godeva di una autonomia che la struttura gerarchica e burocratizzata delle procure non consentiva. Proprio questa garanzia di indipendenza ha permesso di scoprire la lunga catena di depistaggi, da quello della strage di piazza Fontana fino a quello a Bologna, messi in atto dai servizi segreti deviati.

Anche oggi Giorgia Meloni non parla di strage neofascista a Bologna, ma genericamente di terrorismo.

Le uniche parole da ascoltare sono quelle del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ciò che c’è scritto nelle sentenze, che offrono verità consolidate. Del resto, la destra vorrebbe fare commissioni di inchiesta ad hoc per resuscitare la presunta pista palestinese per la strage di Bologna, che è uno dei depistaggi.

Da Bologna, come si arriva alle stragi di mafia in Sicilia e del continente?

Ritorniamo al contesto storico di cui prima dicevo. Dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989, anche la paura degli Stati Uniti del cosiddetto fattore K venne meno, come anche la paura che in Italia prendesse il potere il comunismo.

Questo produsse la caduta di un mondo, basti pensare che subito dopo crollò anche il sistema dei partiti grazie all’inchiesta Mani Pulite. Proprio quel mondo però aveva garantito coperture internazionali alla P2, intesa come strumento per evitare il compromesso storico e che aveva utilizzato a questo fine sia cosa nostra che l’eversione di destra. Inevitabilmente, dunque, anche cosa nostra percepì che un certo tipo di coperture erano venute meno e sentì il bisogno di un cambio di strategia.

Di qui le stragi?

Caduto il bastone difensivo dell’atlantismo, la strage di Capaci è il sintomo di un cambio di strategia che si può sintetizzare come una nuova strategia della tensione di tipo mafioso. La cosa nostra di Totò Riina aveva legami con la destra eversiva e anche, come hanno dimostrato le recenti sentenze, con il terrorista nero Paolo Bellini, da poco condannato all’ergastolo per la strage di Bologna.

Ci sono ancora verità da far emergere?

Ci sono ed è giusto che si continui a indagare, come si sta facendo. Alcuni condannati già ci sono ed è già molto averli trovati, dopo i depistaggi. Tuttavia le famiglie delle vittime hanno ragione a chiedere che la verità si sveli per intero.

