Il vicepresidente Fabio Pinelli e il ministro Carlo Nordio hanno diramato un comunicato congiunto per ringraziare tutto il personale del settore giustizia per il risultato raggiunto sull’abbattimento dell’arretrato e del disposition time, in ottica Pnrr

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l ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, hanno voluto sottolineare congiuntamente, annunciando con soddisfazione il risultato della riduzione del cosiddetto disposition time (ossia la durata media dei processi) del contenzioso civile, l’ultimo e il più complesso tra i traguardi assegnati all’Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per il settore giustizia.

“Negli ultimi sei mesi gli Uffici giudiziari hanno mantenuto lo sguardo fisso al traguardo – hanno detto Nordio e Pinelli -: il risultato va ben oltre l’obiettivo previsto dal Pnrr e supera ogni aspettativa ma non sorprende perché è il frutto di azioni mirate e condivise”.

Il Guardasigilli e il Vicepresidente del Csm hanno quindi voluto rivolgere un “sincero ringraziamento” agli uomini e alle donne che operano nel settore della giustizia per la loro “professionalità, dedizione e spirito di servizio”, qualità che “hanno reso possibile il risultato”.

Tuttavia, qualche problema ancora c'è, come ho messo in luce con questo pezzo di analisi sui numeri.

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