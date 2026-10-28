Imputabilità ed etichettamento, il decreto Sicurezza è antiscientifico. La “percezione” che manca ai minori

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La ricerca sullo sviluppo adolescenziale smentisce l’idea che la maturità sia una condizione acquisita a 14 anni. Presumere la piena capacità di intendere e di volere rischia di cancellare le differenze individuali, alimentare lo stigma e favorire la recidiva, anziché prevenirla

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre rende immediatamente operativa una norma che fino a pochi giorni fa era in discussione in Parlamento: per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e di volere si presume, salvo prova contraria. Lascio ai giuristi le questioni di diritto. Da clinico che da molti anni valuta ragazzi autori di reato, mi interessa un'altra domanda: che cosa dice la scienza dello sviluppo di questa presunzione, e che cosa rischiamo di