il commento

Commissione David Rossi, l’insostenibile incoerenza dei falsi garantisti

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo
20 ottobre 2026 • 20:41Aggiornato, 20 ottobre 2026 • 20:46
Segui Domani su Google
Il presidente della commissione Gianluca Vinci
Il presidente della commissione Gianluca Vinci
Il presidente della commissione Gianluca Vinci

Il presidente della commissione d’Inchiesta per la morte di David Rossi, Gianluca Vinci, ha fatto esattamente ciò che il centrodestra della “presunzione di innocenza” ha sempre stigmatizzato: ha mosso accuse men che indiziarie a Mussari e Ceccherelli, fatte poi filtrare anticipatamente ai media così da far montare la gogna mediatica

Chissà se davvero il centrodestra è convinto che il condizionale sia l’unico elemento necessario per considerare soddisfatto il principio di cui si fa campione da quando si è insediato al governo: quella presunzione di innocenza di cui in molti si sono riempiti la bocca, che deve valere fino a sentenza passata in giudicato e che impone una crociata contro le fughe di notizie dagli uffici giudiziari. Chissà se la presunzione di innocenza è passata per la mente del presidente della commissione di

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE