Care lettrici, cari lettori

la settimana appena trascorsa è stata segnata in particolare dalla decisione della Corte costituzionale, che ha rinviato alla Cassazione il caso dell’ergastolo ostativo. Un’analisi sulle possibili scelte della Consulta viene proposta dal giurista Andrea Morrone, che spiega anche perchè la soluzione adottata sia la più congrua.

Si sono concluse le nomine anche ai vertici delle commissioni parlamentari, su cui è interessante gettare uno sguardo per avere una panoramica completa di chi seguirà i più delicati dossier in materia di giustizia.

Infine, in attesa della nomina dei nuovi laici del Csm e dell’insediamento del nuovo plenum, l’ex magistrato Rosario Russo propone una analisi sulle azioni del comitato di presidenza nella gestione degli esposti disciplinati derivati dal caso Palamara.

Nomine nelle commissioni

L’elenco delle nomine si sta andando a completare, ecco un aggiornamento per conoscere l’organigramma politico nel settore giustizia.

Ministro: Carlo Nordio (FdI)

Capo di Gabinetto: Alberto Rizzo (presidente trib. Vicenza)

vice capo di Gabinetto vicario: Giusi Bartolozzi

Capo ufficio legislativo: Antonello Mura (pg Cassazione)

Viceministro: Francesco Paolo Sisto (FI)

Sottosegretario: Andrea Delmastro (FdI)

Sottosegretario: Andrea Ostellari (Lega)

Presidente commissione Giustizia Camera: Ciro Maschio (FdI)

Vicepresidenti: Pietro Pittalis (FI) e Federico Cafiero de Raho (M5S)

Presidente commissione Giustizia Senato: Giulia Bongiorno (Lega)

Vicepresidenti: Sandro Sisler (FdI) e Ilaria Cucchi (Avs)

L’attesa, ora, è di vedere se il ministro Nordio deciderà di rinnovare anche i vertici dei dipartimenti. Attualmente il Dag (dipartimento affari giudiziari) è guidato da Nicola Russo; i Dog (organizzazione giudiziaria) da Barbara Fabbrini; il Dtd (transizione digitale) da Pia Marconi; il Dgm (giustizia minorile) da Gemma Tuccillo e il Dap (amministrazione penitenziaria) da Carlo Renoldi.

La carica al Dap è forse la più ambita e la nomina di Renoldi di circa un anno fa aveva sollevato polemiche per la sua posizione considerata garantista. Nei giorni scorsi, retroscena di giornale hanno ipotizzato che il nuovo vertice potrebbe essere il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, in corsa anche per la procura di Napoli.

Il caso Iene

Nel corso della settimana è avvenuto un fatto di cronaca che porta a riflettere su argomenti che spesso ritornano in questa newsletter: giustizialismo mediatico e spettacolarizzazione della giustizia.

Cominciamo dai fatti. Un anno fa Daniele, un ragazzo di 24 anni di Forlì, si suicida dopo aver scoperto che Irene, la ragazza con cui ha una relazione virtuale da un anno ma che non ha mai visto, è in realtà Roberto, un uomo di 64 anni di Forlimpopoli.

Si tratta di un caso di catfishing: il raggiro su internet attraverso l’utilizzo di una falsa identità. Quello subito da Daniele è un caso di scuola: il suo adescatore aveva creato il finto profilo di Irene, ma anche profili finti che gestiva sempre lui per amici e membri della famiglia.

Alla tragedia del suicidio di Daniele era seguito un procedimento penale, Roberto era stato processato e condannato a una multa per sostituzione di persona, ma non era stato ritenuto colpevole del suicidio del ragazzo.

La trasmissione di Italia 1, “le Iene” va a Forlimpopoli per rintracciare Roberto e chiedergli cosa lo ha spinto a fare catfishing e se si sente colpevole della morte del ragazzo. Roberto viene mostrato nella trasmissione con il volto pixelato, ma le immagini mostrano il duro scontro con l’inviato, che lo aspetta sotto casa e lo rincorre mentre spinge la carrozzina di sua madre disabile. Al netto delle immagini disturbanti e delle urla della anziana, Roberto è riconoscibile e così anche la via di casa sua.

Dopo la messa in onda del servizio, avvenuta nonostante la diffida degli avvocati, e sotto casa di Roberto sono comparse scritte e insulti perchè i suoi compaesani lo avevano riconosciuto. Nei giorni successivi Roberto si è suicidato in casa e il corpo è stato ritrovato dalla madre.

Il caso è solo l’ultimo, ma forse quello dall’epilogo più tragico, di una lunga serie di casi di giustizialismo mediatico.

Non soddisfatta della giustizia, la trasmissione “le Iene” è andata a cercare colui che riteneva colpevole del suicidio di Daniele per chiedergli conto delle sue malefatte davanti alle telecamere e con il pubblico televisivo a fare da giudice popolare.

Il risultato è stato una doppia tragedia in nome dell’audience e l’ulteriore riprova – se ce ne fosse bisogno – che la gogna mediatica sia l’antitesi della giustizia.

La Consulta sull’ergastolo ostativo

Nell’udienza dell’8 novembre, la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti alla Cassazione nella questione di costituzionalità sull’ergastolo ostativo.

Il procedimento è in corso ormai da più di un anno: la Corte, dopo aver espresso con ordinanza l’incostituzionalità dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui prevedeva come unico accesso ai benefici penitenziari la collaborazione con la giustizia, aveva rinviato per ben due volte l’udienza. L’obiettivo era permettere al legislatore di riformare l’istituto in modo organico, ma il Senato non ha fatto in tempo ad approvare definitivamente il testo votato alla Camera. Per questo, il 31 ottobre, il governo Meloni ha inserito quello stesso testo in un decreto legge.

Proprio alla luce di questo – e in particolare del fatto che il decreto legge dovrà essere convertito in 60 giorni – la Corte ha scelto la via della restituzione degli atti al giudice a quo, così che possa valutare se la questione di costituzionalità sia ancora non manifestamente infondata, anche alla luce della nuova normativa.

Se la Cassazione confermerà i dubbi di costituzionalità anche sul nuovo testo – nel frattempo probabilmente convertito – la Consulta verrà nuovamente investita della questione e potrà intervenire nuovamente.

«Le nuove disposizioni», si legge nel comunicato della Corte, «incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all'ergastolo) per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia».

In attesa del giudizio della Cassazione, tuttavia, una parte della dottrina si è già espressa ritenendo che le nuove condizioni siano nei fatti impossibili e che si passerà da una presunzione assoluta di pericolosità a una prova impossibile di cessata pericolosità. Il decreto legge, infatti, richiede – oltre a un tempo più lungo, da 26 si passa a 30 anni, prima di poter presentare la richiesta – anche la dimostrazione concreta che il detenuto abbia reciso qualsiasi legame con il mondo criminale, il risarcimento delle vittime e un vaglio specifico dei giudici del riesame. Condizioni che la Consulta definisce «nuove, stringenti e concomitanti, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo».

Novità sui laici al Csm

In attesa del voto del parlamento in seduta comune del 13 dicembre, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha presentato alla Capigruppo l’atto che regolamenterà la scelta dei laici per il Csm.

La riforma Cartabia, infatti, prevede che i laici vengano scelti sulla base di «criteri di trasparenza nella candidatura» e nel rispetto della parità di genere. Come rendere operative queste previsioni, però, è stato onere di Montecitorio.

Le previsioni, in realtà, sono ben poco prescrittive. L’atto stabilisce che possano candidarsi, come da Costituzione, «professori ordinari in materie giuridiche» o «avvocati con quindici anni di esercizio effettivo». La Costituzione non specificava l’aggettivo «effettivo» ma, interpretando la locuzione costituzionale, la prassi ha considerato non sufficiente la sola iscrizione all’albo. Per questo, dalla corsa al Csm sarà con tutta probabilità escluso l’ex ministro Alfonso Bonafede, che sperava in un posto in quota 5 Stelle: la sua iscrizione è del 2006 ed è stato sospeso per legge nei 2 anni e mezzo a via Arenula.

Per garantire la trasparenza, si prevede solo che il diretto interessato o 10 parlamentari di almeno due gruppi in sua vece presentino «la candidatura» entro il 10 di dicembre. Non è previsto, invece, alcun deposito di curriculum.

Quanto alla parità di genere, il «40 per cento dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato». Qualora ciò non avvenga spontaneamente, il termine di presentazione è aperto fino al 12 dicembre solo per il genere minoritario.

Ulteriori candidature possono essere presentate il 13 dicembre solo da 10 parlamentari di almeno due gruppi parlamentari.

L’esito, probabilmente, sarà lo stesso del 2018, quando tutti e 8 i laici erano uomini. In questa tornata, grazie alla riforma Cartabia, gli eletti saranno 10 e al centrodestra ne spetteranno almeno 7.

Giornalisti e presunzione di innocenza

Torna la polemica sulla riforma dello scorso anno sulla cosiddetta “presunzione di innocenza”, che recepiva al direttiva europea in materia.

L’ordine dei giornalisti del Lazio e l’Fnsi hanno organizzato un presidio davanti al palazzo di giustizia di Roma per protestare contro il decreto e per chiedere la riapertura ai giornalisti della Questura e della storica sala stampa.

«Il decreto sulla presunzione di innocenza non può diventare l'alibi per procure e forze dell'ordine per imporre censure all'informazione - si legge nella nota di presentazione degli organizzatori -. Se l'intenzione dell'Europa era quella di rafforzare il concetto di non colpevolezza di un indagato fino alla sua condanna definitiva, l'applicazione tutta italiana sta andando ben oltre relegando a un giudice (il solo procuratore capo) il potere di stabilire cosa sia o meno di interesse pubblico e di rilevanza sociale».

Il rischio concreto della legge, secondo gli organizzatori della manifestazione, è che «sta diventando sempre più difficile anche solo verificare una notizia, eppure il diritto-dovere di cronaca è sancito dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti europea».

La questione è complessa e si presta a vari livelli di interpretazione, soprattutto su come esercitare il bilanciamento tra i valori costituzionali del diritto di cronaca e della presunzione di innocenza. Certamente, al centro c’è il cosiddetto processo mediatico e l’equilibrio non ancora trovato tra la vigilanza pubblica sull’attività giudiziaria e la tutela dei diritti degli indagati.

Pendenze civili e penali in calo

Il monitoraggio nazionale sull’andamento dei procedimenti civili e penali e dell’arretrato civile mostra che le pendenze stanno calando in entrambi i settori.

Per il primo semestre 2022 c’è un miglioramento rispetto alla fine del 2021: nel settore civile le pendenze si riducono infatti del 5,4% e l'arretrato civile è diminuito del 3% in Tribunale, del 14,1% in Corte d'appello e del 3,9% in Corte di cassazione; mentre nel settore penale la riduzione si attesta sul 4,9%.

Per la prima volta dal 2003, le pendenze totali nel settore civile scendono al di sotto dei 3 milioni.

Nordio a Venezia

E’ interessante seguire il ministro Carlo Nordio nelle sue prime uscite pubbliche. Dopo le visite ai carceri di Roma-Regina Coeli e Napoli-Poggioreale, il ministro è tornato nel tribunale dove ha esercitato il ruolo di procuratore, a Venezia.

Nordio ha voluto così indicare il tema del carcere come priorità del suo mandato e poi tributare un ricordo a un ufficio che gli è caro, per mettere l’accento sul problema della carenza di organico in magistratura. A Venezia, seguirà un viaggio nelle sedi giudiziarie con particolari criticità.

«La mia visita non è soltanto un tributo emotivo a un luogo dove ho esordito, ma è il riconoscimento che la sede di Venezia è la più sofferente e disagiata dell'intero Paese», ha detto. Il distretto veneziano, infatti, ha particolari scoperture tra i magistrati e il personale amministrativo.

Proprio in questo passaggio veneziano, però, il ministro è inciampato in quella che è stata poi definita una incomprensione. In quella sede ha avanzato l’idea di «un reclutamento a livello regionale: potrebbe essere proficua per far rimanere i candidati in sede. Vi sono difficoltà di carattere normativo e costituzionale che cercheremo di affrontare».

La dichiarazione, che ha suscitato molto clamore tra i magistrati perchè sembrava riferita anche a loro, è poi stata ridimensionata al solo personale amministrativo da reclutare a livello regionale. La “regionalizzazione” della giustizia, però, non è un tema sconosciuto e probabilmente vicino al sentire di Nordio, che ha aggiunto che ci sarebbe «la possibilità di applicare la Legge speciale per Venezia. È un problema che non era mai venuto in mente, nemmeno a me, per un reclutamento più sollecito, e ci penseremo».

Ufficio a Tortona

Una notizia interessante viene dal Piemonte e in particolare dal comune di Tortona, dove ha ufficialmente aperto l'Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari.

Il progetto, partito in alcune regioni pilota tra cui il Piemonte, è stato finanziato con i fondi Ue ed era stato avviato nel 2019 dal ministero della Giustizia per «migliorare efficienza e qualità delle prestazioni del sistema giudiziario».

Tortona ha perso da alcuni anni il Tribunale, soppresso nel ridisegno della geografia giudiziaria del 2012, ed è stata accorpata ad Alessandria.

Il nuovo ufficio appena aperto lavorerà in sinergia con il tribunale di Alessandria, per fornire ai cittadini almeno una parte dei servizi di giustizia di prossimità, come documenti e certificati.

