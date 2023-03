Il disegno di legge che introduce pene pecuniarie da 5mila euro in caso di diffamazione a mezzo stampa, da 10mila a 50mila in caso di attribuzione di un fatto specifico, con pena accessoria della pubblicazione

Il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, ha presentato un disegno di legge a sua prima firma sulla riforma della diffamazione a mezzo stampa.

Il testo, frutto del lavoro della precedente legislatura, è già passato all’unanimità dal comitato ristretto, costituito nella scorsa legislatura nell'ambito della commissione Giustizia ed è ispirato dal lavoro del senatore Giacomo Caliendo.

Secondo i promotori è «una vera e propria rivoluzione della materia» perchè ricomprende anche radio, tv, internet e pubblicazioni online.

Il testo elimina il carcere per i giornalisti, ma introduce pene pecuniarie molto più alte che in passato in caso di diffamazione a mezzo stampa e di diffamazione con attribuzione di un fatto specifico.

«Il mio auspicio è che venga approvato nel più breve tempo possibile», ha concluso Balboni.

La non punibilità in caso di smentita

In particolare, il ddl riscrive la parte di codice che disciplina le rettifiche e le smentite, «per consentire a chiunque, senza lungaggini processuali, di ripristinare la propria dignità violata».

La pubblicazione di una rettifica o smentita è, secondo Balboni, un esempio di «giustizia riparativa, come introdotta anche dalla recente riforma Cartabia». Tale pubblicazione, infatti, fa scattare la non punibilità del reato e dunque il proscioglimento del giornalista.

La rettifica e la smentita deve essere pubblicata «senza commento, senza risposta e senza titolo», facendo riferimento all’articolo in questione ed entro «due giorni dalla ricezione della richiesta», con le stesse caratteristiche grafiche.

le pene pecuniarie

Il ddl prevede pene pecuniarie in caso di diffamazione a mezzo stampa che vanno dai 5mila ai 10mila euro, aumentati dai 10mila ai 50mila in caso di attribuzione di un fatto specifico che il giornalista sapeva essere falso. La pena accessoria consiste nella pubblicazione della sentenza sul giornale.

Secondo Balboni, si tratta di pene coerenti con il danno subito dal diffamato e che, a titolo di esempio, per un caso lieve si attesterebbero intorno ai 2500 euro, considerata la scelta di rito abbreviato e la presenza di attenuanti generiche per il giornalista.

Attualmente, per la diffamazione a mezzo stampa, la multa prevista è di 250 euro.

«Nessuna volontà di esercitare pressione sui giornali dal punto di vista della richiesta economica», secondo lui.

In realtà il tema è più complesso e riguarda le querele temerarie ai giornalisti, che non sono punite dall’ordinamento italiano.

Da anni, infatti, tutti gli osservatori del mondo dei media segnalano come la libertà di stampa sia messa in pericolo da queste querele infondate che un potere forte presenta a costo zero contro i giornalisti che pubblichino inchieste, con finalità intimidatorie.

I rischi di indebita pressione ci sono soprattutto nel caso di giornalisti freelance, che non hanno alle spalle una testata in grado di far fronte alle spese. Se un freelance riceve una querela che lui ritiene infondata ma non è in grado di far fronte personalmente all’eventuale condanna e soprattutto ai costi di difesa, potrebbe ritenere di preferire la rettifica pur di non incorrere in iter giudiziari costosi e lunghi.

Nel ddl c’è un passaggio che sembrerebbe introdurre una prima timida proposta di punizione per le querele temerarie. Si introduce infatti la possibilità che «il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2mila a 10mila euro in favore della cassa delle ammende», in caso di dolo o colpa grave del querelante, che può venire condannato anche a risarcire i danni all’imputato che ne abbia fatto domanda.

Le querele di Meloni

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è la prima politica ad aver presentato spesso querele contro i giornalisti. Di una di queste è stato destinatario anche il nostro giornale e il vicedirettore, Emiliano Fittipaldi, chiamati a difendersi in giudizio in merito a una notizia, tratta da verbali di interrogatorio, sugli acquisti di mascherine gestiti dall’allora commissario Domenico Arcuri.

Anche in conferenza stampa è stato rivendicato il diritto di Meloni di presentare querela e chiedere a un giudice di tutelare la sua onorabilità, anche se ora riveste un ruolo pubblico che la pone in una posizione di forza rispetto alla stampa.

