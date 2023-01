Il Pd ha scelto il suo candidato, è il costituzionalista di Pisa, Roberto Romboli, e ha chiesto il rispetto delle quote di genere, ma per ora i quattro nomi dati per certi sono tutti di uomini. Nel centrodestra è scontro: la ripartizione sarebbe 4 a FdI, 2 alla Lega e 1 a FI

Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle 10 di oggi e adesso la lista dei nomi per i prossimi dieci consiglieri laici del Consiglio superiore della magistratura è chiusa.

Un accordo preliminare tra maggioranza e opposizione anche, a quando risulta da fonti parlamentari.

Il Pd ha accettato la divisione di 7 laici al centrodestra e 3 alle opposizioni, uno per il Pd, uno per il terzo polo e uno per il Movimento 5 Stelle. «A patto che si rispettino le quote di genere», è la spiegazione dei dem, che ne chiedevano 2 e un rapporto numerico di 6 a 4 tra maggioranza e opposzione, secondo le dimensioni dei gruppi parlamentari.

Proprio questo rischia di essere l’impedimento vero: «Ora aspettiamo i nomi del centrodestra», è infatti il commento dei dem.

Per ora, infatti, i nomi sono tutti di uomini: il Pd ha indicato il costituzionalista dell’università di Pisa, Roberto Romboli, scelto in quanto tecnico d’area ma senza legami con la politica, mentre per ora il centrodestra ha presentato i nomi di Enrico Aimi per Forza Italia, Fabio Pittelli per la Lega e Giuseppe Valentino per Fratelli d’Italia, tutti con le firme parlamentari di tutti e tre i gruppi.

Se quattro nomi sostanzialmente certi sono i loro, per gli altri 6 bisognerebbe individuare almeno un paio di donne.

Il centrodestra litiga ancora

Se l’accordo sui numeri con le opposizioni è chiuso, il centrodestra litiga ancora per la ripartizione interna.

Fonti parlamentari dicono che Fratelli d’Italia rivendica 4 posti, la Lega 2 e così Forza Italia rimarrebbe a quota un solo laico, con conseguente rabbia dei parlamentari del partito di Silvio Berlusconi, che sarebbe nuovamente penalizzato nel rappporto con gli alleati, come già stato nella scelta dei ministri.

Proprio questo potrebbe determinare la fumata nera del voto in giornata.

© Riproduzione riservata