La giustizia è il punto d’incontro tra la maggioranza di centrodestra e il Terzo Polo di Carlo Calenda. Questa volta l’asse si è trovato sulla cancellazione della cosiddetta Spazzacorrotti, la riforma voluta dall’allora ministro grillino, Alfonso Bonafede, nella parte in cui introduce lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio.

Il deputato del Terzo Polo, Enrico Costa, ha presentato un ordine del giorno per il «ripristino della prescrizione sostanziale» e il governo ha dato parere favorevole.

«Si tratta di un grande risultato niente affatto scontato. Dimostra che le nostre idee sui temi della giustizia rappresentano un punto di riferimento. Ripristinare una colonna del nostro sistema penale abbattuta dai Cinque Stelle era un impegno assunto con gli elettori. Anche in questa legislatura continuiamo ad essere un punto di riferimento sulla giustizia», ha commentato Costa, che si è detto certo che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio darà attuazione a questo indirizzo.

Tuttavia ha confermato il voto contrario al dl rave, nell’ambito del quale l’odg è stato presentato: «Il provvedimento è un fritto misto che introduce un nuovo reato con tanto di intercettazioni e custodia cautelare per decreto, come un manifesto da esibire, senza attenzione agli effetti che ne derivano».

La prescrizione è un istituto che prevede l’estinzione del reato in seguito al trascorrere del tempo. Si presume, infatti, che il fatto che un reato non venga perseguito o che un processo non si concluda in un determinato lasso di tempo significhi che è venuto meno l’interesse dello Stato a farlo. Inoltre, è un diritto del cittadino che il processo abbia una durata ragionevole e di non rimanere per un tempo indeterminato sotto lo scrutinio di un giudice.