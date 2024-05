La commissione ha votato e in plenum arriveranno due nomi. Non ce la fa l’ex consigliere del Csm, Sebastiano Ardita. Si è creato un asse inedito tra i gruppi progressisti e centristi di Area e Unicost con quello conservatore di Magistratura indipendente

La procura di Catania sarà contesa tra un candidato espressione dei gruppi associativi e uno che invece è sostenuto dai laici e dagli indipendenti.

Ufficio chiave vista la rilevanza dei casi che Catania tratta a partire da tutte le questioni legate all’immigrazione (il caso Apostolico è partito da Catania), a contenderselo erano molti nomi. La commissione, dopo molti rinvii e dopo aver audito tutti i candidati, ha deciso: sarà una corsa a due, con da una parte il procuratore capo di Potenza Francesco Curcio e dall’altra l’aggiunto di Catania Francesco Puleio.

Peculiare, però, è la dinamica che ha portato questi due candidati ad ottenere tre voti a testa in commissione.

Curcio, considerato “papa straniero”, era il candidato più vicino alla corrente progressista di Area ma su di lui è confluita anche la preferenza di Unicost e a sopresa anche quella dei conservatori di Magistratura indipendente. Si sta così rinsaldando un’asse inedito, che vede i gruppi associativi uniti a prescindere dagli orientamenti. Inizialmente, infatti, il nome di Curcio sembrava quello più penalizzato sia dalla provenienza esterna alla procura, che perchè sostenuto principalmente dalla corrente progressista. Invece i movimenti interni ai gruppi hanno portato a una convergenza tra togati.

Non si tratta di un fatto inedito: lo stesso è accaduto per la nomina dell’avvocato generale di Cassazione. In quel caso il nome è stato quello di Gabriele Mazzotta, sostenuto da Area ma eletto grazie alla sponda dei togati di Mi. Il vicepresidente e i laici di centrodestra sostenevano Giuseppina Casella di Unicost.

Dall’altra, invece, Puleio è stato sostenuto dal togato indipendente Andrea Mirenda, che è anche relatore della pratica e nei giorni scorsi aveva attaccato i gruppi perchè riteneva che volessero ritardare la nomina così da poterla fare “a pacchetto” con la procura generale di Napoli e Salerno, pratica fortemente invisa e criticata dal Quirinale: «Le correnti hanno una mentalità spartitoria e vogliono arrivare alla quadratura», aveva accusato sul Fatto Quotidiano. Su Puleio sono arrivati anche i due voti dei laici, quella in quota FdI Daniela Bianchini e di Ernesto Carbone di Italia Viva.

Il risultato è dunque un confronto inaspettato, che vede i gruppi associativi contrapposti in modo netto ai laici.

Fuori dai giochi invece è rimasto l’ex consigliere del Csm e aggiunto a Catania, Sebastiano Ardita, che era stato vicino a Mi prima di fondare insieme all’ex amico Piercamillo Davigo la corrente di Autonomia&Indipendenza. Il suo era uno dei nomi che sulla carta sembravano i più gettonati a conquistare la procura. Invece, il suo nome non arriverà nemmeno davanti al plenum.

