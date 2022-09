Sono Antonello Cosentino, candidato al Csm per AreaDG per i seggi di legittimità.

Sono consigliere della Corte di cassazione e dal 2018 faccio parte delle Sezioni Unite Civili.

Faccio il magistrato da oltre 35 anni e in questo lungo arco di tempo ho incrociato molte volte temi e riflessioni legati all’ordinamento della magistratura, alla sua organizzazione, ai suoi rapporti con le altre giurisdizioni e con gli altri Poteri dello Stato.

Il prossimo Csm dovrà operare su due piani. Per un verso, dovrà ricucire gli strappi che si sono verificati nel rapporto tra il sistema dell’autogoverno e gli stessi magistrati, lavorando perché questi ultimi riconoscano nel Consiglio il baluardo della loro autonomia e non una controparte ostile. Per altro verso, dovrà lavorare per rimettere la magistratura pienamente in connessione con la società italiana, attivando un dialogo costruttivo, ma non remissivo, con il mondo politico.

Il lavoro da svolgere per recuperare la fiducia degli stessi magistrati nel loro organo di autogoverno si può sintetizzare in tre parole d’ordine: trasparenza, efficienza, autorevolezza.

Trasparenza, efficienza, autorevolezza

Trasparenza significa molte cose. Significa adottare procedure che consentano ad ogni magistrato di accedere alle informazioni relative allo stato dei procedimenti che lo riguardano attraverso canali istituzionali informatici, senza costringerlo a passare dalle forche caudine della richiesta personale di un favore anche soltanto informativo.

Significa rendere consultabili, nel rispetto della disciplina sulla privacy, gli atti su cui si fondano i provvedimenti consiliari. Significa snellire e semplificare lo stile redazionale degli atti consiliari.

Efficienza significa ridurre i tempi di compimento degli adempimenti consiliari, a partire da quelli relativi alla copertura dei posti scoperti ed alle conferme dei magistrati con funzioni direttive e semi-direttive.

A mio avviso si dovrebbe lasciare alla competenza dei consigli giudiziari la definizione delle procedure che non presentino particolari criticità, onde consentire al Csm la possibilità di concentrare le proprie – non ingenti – risorse sulle questioni che, per la loro intrinseca rilevanza o per la presenza di situazioni conflittuali, effettivamente richiedano il pieno esercizio del suo potere discrezionale.

Autorevolezza significa affidare la credibilità delle decisioni consiliari, più che al rispetto di un complesso reticolo di regole limitative della discrezionalità del Consiglio, alla intrinseca ragionevolezza e persuasività della relativa motivazione. In particolare, nella materia del conferimento degli uffici direttivi e semi-direttivi - sulla quale si è maggiormente concentrata l’attenzione dei magistrati e dell’opinione pubblica - sarebbe opportuno, a mio avviso, sfoltire la normazione secondaria, riducendo ed ordinando i criteri valutativi, in modo da riconquistare al Consiglio la pienezza della discrezionalità tipica dell’attività di alta amministrazione.

La sovrabbondanza regolativa (che, di fatto, finisce con l’affidare al giudice amministrativo le chiavi delle decisioni) va sostituita con un plus di chiarezza motivazionale. In questa prospettiva diventa evidentemente essenziale l’arricchimento delle fonti informative del Consiglio; una filiera informativa efficiente è il presupposto indispensabile della qualità dell'azione consiliare.

Rapporti con la politica

Nei rapporti con il mondo politico il Csm dovrà misurarsi col dato di fatto che da almeno vent’anni larghe parti della classe dirigente nazionale - penso non solo alla politica, ma anche al mondo delle imprese, all’alta amministrazione pubblica, a importanti settori dell’accademia - guardano al giudice ordinario più come ad un problema che come ad una risorsa e mal tollerano un controllo di legalità che provenga da un potere che la Costituzione ha voluto disegnare come potere diffuso, attribuendo alla magistratura l’indipendenza non solo esterna (dell’Ordine giudiziario da “ogni altro Potere”), ma anche interna (dei singoli magistrati all’interno dell’apparato giudiziario).

Da tali atteggiamenti discende la decisione del Legislatore, attuata nel primo decennio di questo secolo, di trasferire dal giudice ordinario al giudice amministrativo, tradizionalmente dotato di una cultura più sensibile alle esigenze “di sistema”, la giurisdizione sui segmenti di contenzioso di maggiore rilevanza strategica per il Paese.

Da tali atteggiamenti discende anche la progressiva gerarchizzazione della magistratura italiana, sviluppata con le riforme dell’ordinamento giudiziario Castelli/Mastella del 2006 e Cartabia del 2022, per un verso, nel senso dell’accentuazione del potere di condizionamento dei dirigenti degli uffici, specialmente requirenti, sull’operato dei magistrati dell’ufficio e, per altro verso, nel senso della impropria utilizzazione del sistema delle impugnazioni come criterio di organizzazione della magistratura in uffici sovraordinati e sottordinati, in cui i magistrati appartenenti ai primi possono condizionare la progressione professionale dei magistrati appartenenti ai secondi.

In questo contesto, i magistrati eletti al Csm dovranno essere in grado di favorire la convergenza dell’intero Consiglio, compresa la componente di nomina parlamentare, sulla difesa del modello di magistratura come potere diffuso disegnato nel Titolo quarto della Parte seconda della nostra Costituzione.

Ma dovranno essere capaci anche di orientare l'azione consiliare affinché il necessario miglioramento della risposta dell'apparato giudiziario alle domande di giustizia dei cittadini non venga perseguito attraverso la strada, illusoria, della rincorsa all'aumento dei carichi di lavoro individuali dei magistrati (già oggi tra i più produttivi d'Europa), bensì intervenendo sulle condizioni strutturali di funzionamento degli uffici giudiziari.

Il prossimo Csm dovrà essere capace di interloquire con il Ministero della Giustizia - con avvertita consapevolezza - sui meccanismi reali della governance dell’apparato giudiziario, che riguardano, tra l’altro, l'edilizia, le piattaforme tecnologiche del processo telematico, il controllo della statistica giudiziaria, la definizione delle piante organiche degli uffici, la gestione dei concorsi in magistratura, l’interazione tra dirigenza giudiziaria e amministrativa; sono questi i temi su cui si gioca la partita del rilancio dell’efficienza della giustizia.

Solo un Csm culturalmente attrezzato su queste questioni potrà fronteggiare un’azione governativa orientata, già ora e, verosimilmente, ancor più nel prossimo futuro, verso una visione aziendalistica e autoritaria della giurisdizione e, al contempo, potrà operare per ricostruire la fiducia dei cittadini nell’operato della magistratura, intessendo un dialogo, a mio giudizio indispensabile, con tutti i segmenti della società civile - penso in primo luogo all'avvocatura ed al mondo accademico – interessati al tema del tema della tutela dei diritti di chi non ha altre tutele se non legge “detta” dal giudice, la giurisdizione.

