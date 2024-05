Il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma costituzionale della Giustizia, firmata dal Guardasigilli Carlo Nordio e presentata ieri in serata al Colle, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano.

«E’ un provvedimento epocale, si interrompe la degenerazione correntizia e il pm resta indipendente», ha detto Nordio dopo il cdm.

Subito dopo l’annuncio della notizia, l’Associazione nazionale magistrati ha convocato una riunione d’urgenza e il presidente Giuseppe Santalucia ha detto che non è escluso lo sciopero.

La riforma, infatti, tocca e riforma in modo drastico due elementi: separa in modo netto sin dal concorso la carriere di pm da quella di giudice e rivoluziona il Consiglio superiore della magistratura, che è l’organo di governo autonomo delle toghe. Si tratta di una riforma costituzionale, quindi avrà bisogno di quattro passaggi d’aula e, se non passerà con la maggioranza qualificata, potrà essere sottoposta a referendum.

Le previsioni

«Il testo non è blindato», ha detto il sottosegretario Mantovano, che ha confermato l’incontro con il Quirinale ma ha detto che il contenuto della conversazione deve rimanere riservato.

Secondo le anticipazioni, la riforma prevede la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, che avranno concorsi e carriere separati.

Inoltre viene riformato il Csm, che si dovrà sdoppiare in due: uno per i pm e uno per i giudici. In ogni caso a presiedere resterà comunque il presidente della Repubblica. I componenti sia togati che laici, invece, saranno sorteggiati così da interrompere quella che Nordio ha sempre definito «l’egemonia delle correnti».

Inoltre, ai Csm si affiancherà l’Alta corte, formata da 15 membri, tre nominati dal Colle tra i professori e gli avvocati, tre estratti a sorte da un elenco con gli stessi requisiti compilato dal parlamento, sei magistrati giudicanti e tre requirenti sempre estratti a sorte tra quelli con almeno vent’anni di servizio. Si tratterà di un organo con giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti.

