La sentenza segue quella del 2019 sul caso dj Fabo, che fissava i requisiti per i quali era possibile accedere al suicidio assistito. Con questa decisione interpretativa di rigetto, i giudici costituzionali confermano quei requisiti ma aumentano la discrezionalità nella valutazione, in assenza di una legge del parlamento

La Corte costituzionale è tornata a intervenire sull’articolo 580 del codice penale sull’istigazione al suicidio, già modificato dalla sentenza del 2019 in riferimento al caso di dj Fabo, accompagnato in Svizzera da Marco Cappato.

In quella sentenza, i giudici costituzionali avevano stabilito i limiti per a non punibilità di chi agevola il suicidio altrui, fissando come condizione che l’aiuto sia prestato ad una persona tenuta in vita da macchinari necessari per il sostegno vitale.

Ora, con una nuova sentenza, la Consulta interviene di nuovo sulla delicatissima questione del fine vita, su cui il parlamento – nonostante i ripetuti solleciti da parte dei giudici delle leggi – non ha ancora legiferato.

La sentenza tecnicamente è «interpretativa di rigetto», ovvero rigetta la questione di costituzionalità sollevata dal Gip del tribunale di Firenze, ma contestualmente offre anche una nuova interpretazione della fattispecie nel modo che ritiene costituzionalmente orientato.

I motivi del ricorso

Le questioni nascevano da un procedimento penale contro tre persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera. Il GIP ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza n. 242 del 2019.

Il GIP, a questo punto, ha espresso alla Corte il dubbio di costituzionalità del requisito della necessità del malato di essere «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale» rispetto all’articolo 3 della Costituzione. Questo perchè creerebbe disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche: la condizione di essere sostenuti da una macchina sarebbe frutto di circostanze accidentali, come il modo in cui la patologia si è presentata e il tipo di terapie disponibili. «Ciò, senza che tale sperequazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile», si legge.

Inoltre sarebbero violati anche gli articoli 2, 13 e 22 della Costituzione, perchè il requisito della dipendenza dalle macchine comprimerebbe la libertà di autodeterminazione del malato nelle sue scelte di terapia: «Il paziente potrebbe essere indotto ad accettare trattamenti di sostegno vitale, 10 che altrimenti avrebbe rifiutato, al solo fine di poter accedere alla procedura per il suicidio assistito» e «Verrebbe leso, inoltre, il principio di dignità umana, in quanto il malato, irreversibile e intollerabilmente sofferente, si vedrebbe costretto a subire, per congedarsi dalla vita, un processo più lento e meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire».

Per contro, l’avvocatura dello Stato ha sostenuto che nel caso del giudizio in esame «non risultano essere state rispettate le condizioni procedurali alle quali la sentenza n. 242 del 2019 ha subordinato la non punibilità dell’aiuto al suicidio».

La decisione

La Corte costituzionale ha ricordato che «la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che ogni paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli sia titolare di un diritto fondamentale, discendente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di rifiutare – in assenza di una specifica previsione di legge – qualsiasi trattamento sanitario, ivi compresi quelli necessari ad assicurarne la sopravvivenza (come, ad esempio, l’idratazione e la nutrizione artificiali).

Tale diritto discende, altresì, dall’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo».

Tuttavia la Consulta è chiamata a interrogarsi, in assenza appunto di una legge, sul diritto ad un aiuto da parte di terzi. Nella sentenza si ripercorre la giurisprudenza costituzionale, specificando che è stabilito «il mantenimento, attorno alla persona, di una cintura di protezione contro scelte autodistruttive, realizzato attraverso la perdurante vigenza della duplice incriminazione dell’omicidio del consenziente e di ogni forma di istigazione al suicidio».

Tuttavia, la Corte ha anche preso atto che «ogni paziente è titolare di un diritto fondamentale a rifiutare ogni trattamento sanitario, compresi quelli necessari ad assicurarne la sopravvivenza». Per questo, nella sentenza del 2019, si è ritenuto costituzionalmente illegittimo l’articolo 580 nella misura in cui non prevedeva un’eccezione alla generale punibilità per ipotesi peculiari in cui la persona aiutata sia «una persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

La sentenza di oggi questi requisiti vengono confermati ma, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, i giudici hanno aggiunto alcune specifiche.

Pur escludendo che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale determini irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti, ha precisato che la nozione di trattamenti di sostegno vitale deve essere interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla ratio della sentenza n. 242 del 2019.

Inoltre la Corte ha precisato che, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, «non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali», si legge nel comunicato stampa.

In altre parole, la Consulta ha confermato le condizioni procedurali fissate con la sentenza del 2919, ma ha aggiunto che la nozione di «trattamento di sostegno vitale» debba essere interpretata dai medici e anche dai giudici, di fatto esplicitandone la discrezionalità nella valutazione dei requisiti.

«Infine, la Corte ha espresso il forte auspicio che il legislatore e il servizio sanitario nazionale assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla propria precedente sentenza, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi oggi richiamati».

© Riproduzione riservata