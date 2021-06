In piazza Cavour a Roma c’erano Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia Viva e Azione. Salvini: Noi alimenteremo questa fiammella per la separazione delle carriere, se arrivano un milione di firme per i referendum questo aiuterà il parlamento che deve fare le riforme”

Doveva essere la manifestazione dei penalisti dell’Unione camere penali italiane, che hanno proclamato due giorni di astensione dalle udienze, per chiedere al governo la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. E’ diventata una sfilata di leader politici soprattutto del centrodestra, senza distinzione tra maggioranza e opposizione.

Determinante è stata la discesa in piazza del leader della Lega, Matteo Salvini, impegnatissimo a lanciare la raccolta firme per il referendum sulla giustizia e deciso a riconquistare il suo terreno naturale d’iniziativa che è la piazza.

Complice il fatto che tra i quesiti referendari ci sia anche la separazione delle carriere, Salvini non ha resistito al bagno di folla davanti alla corte di Cassazione a Roma, dove i penalisti guidati dal presidente Giandomenico Caiazza hanno dato vita all’astensione nazionale dalle udienze e ribadito la necessità di separare giudici e pm, sulla scia anche dei fatti di Verbania e della funivia del Mottarone.

“Non saltiamo al collo, come ha detto il presidente dell'Anm, di una magistratura agonizzante, vogliamo una magistratura forte. La magistratura è forte quando è credibile – è stato il ragionamento di Caiazza in apertura di manifestazione – Ai cittadini interessa solo che il giudice sia indipendente dalla politica, dalle forse economiche e sociali e soprattutto dagli uffici di procura''.

Tre strade diverse

Nella piazza, in realtà, si sono incontrati idealmente tre diversi percorsi che puntano a introdurre la separazione delle carriere.

Il primo è quello dei penalisti, che hanno depositato lo scorso anno una proposta di legge costituzionale, con 75 mila firme e che ora è arenata in parlamento “Bisogna che riprenda il suo percorso”, ha chiesto Caiazza. Si tratta della proposta più radicale perchè introdurre una vera e propria separazione delle carriere richiede una modifica costituzionale agli articoli sulle prerogative della magistratura.

Il secondo percorso, invece, è quello promosso da Salvini e dal partito radicale con il loro referendum, che però è un referendum che punta a modificare una legge ordinaria e a separare non le carriere appunto, ma le funzioni. Un passo che sarebbe comunque significativo ma non impatterebbe sulla struttura dell’ordine giudiziario.

Infine, il terzo è quello promosso da Fratelli d’Italia, presente in piazza come unica forza di opposizione al governo e che nel suo pacchetto di emendamenti al ddl sull’ordinamento giudiziario ha proposto la separazione delle carriere, scegliendo appunto la via dell’aula.

Chi c’era e chi no

Così la manifestazione dei penalisti è stata invasa dalla politica e gli avvocati hanno concesso il microfono a chiunque volesse parlare.

“Noi alimenteremo questa fiammella per la separazione delle carriere, se arrivano un milione di firme per i referendum questo aiuterà il parlamento che deve fare le riforme”, ha ripetuto Salvini, spiegando il perchè del suo appoggio (che ormai è quasi un’intestazione) al referendum del partito radicale e ribadendo che non è un attacco alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Poi spiega a modo suo il perchè della necessità di separare le carriere: "Se uno ha indossato tutta la vita la maglia della Lazio o della Roma non e' che un bel giorno si mette ad arbitrare", ha detto riferendosi al ruolo dell’accusa e del giudice.

Oltre alla Lega di Matteo Salvini, in piazza si è ricomposto l’antico tridente di centrodestra.

C’era Forza Italia addirittura con il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha detto che “Il Governo nei confronti del referendum è rispettoso: il percorso delle riforme è quello principale, e a questo si affiancano le iniziative di democrazia diretta che non lo disturbano, ma anzi possono essere utili per accelerarlo". Non è però entrato nel merito del tema della manifestazione, pur spiegando che la bozza del governo sull’ordinamento giudiziario fa qualche passo nella direzione della separazione delle carriere, riducendo il numero di volte in cui il pm può andare a fare il giudice e viceversa.

Ma c’era anche Fratelli d’Italia, con il senatore Alberto Balboni, che è anche vicepresidente della commissione Giustizia. FdI ha annunciato che sul referendum della Lega rimarrà a guardare ma Balboni ha detto chiaramente che "La separazione delle carriere è il presupposto necessario per il giusto processo” e che "Siamo da sempre al fianco dell'avvocatura e degli avvocati penalisti in questa battaglia di civiltà”.

Sul fronte centrista, invece, c’era ovviamente Enrico Costa di Azione, avvocato e storico paladino della lotta per la separazione delle carriere, che si è presentato insieme al suo leader, Carlo Calenda. Lui, in piena campagna elettorale per il Campidoglio non ha disdegnato il passaggio di piazza e ha chiarito che “Noi non siamo favorevoli al referendum per questa ragione, anche se condividiamo i quesiti, ma quando diventa un rumore di sottofondo non è un metodo che porta alla riforma della giustizia”. Eppure, ha aggiunto che, se il governo non riuscirà ad approvare la riforma, l’appoggio al referendum sarà inevitabile.

Immancabile, infine, anche Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi ha da sempre un legame stretto con i penalisti e in piazza Cavour era presente Maria Elena Boschi, insieme a Lucia Annibali, Michele Anzaldi, Luciano Nobili, Raffaella Paita e Catello Vitiello: "Italia viva è accanto ai penalisti, perché non solo condividiamo la battaglia per la separazione delle carriere, ma pensiamo che sia urgente una riforma complessiva della giustizia", ha detto. "Durante il precedente governo siamo stati un argine per evitare che si smontassero i principi costituzionali: per noi giustizialismo e garantismo non sono due facce della stessa medaglia”.

Le assenze

A mancare, invece, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. I due partiti, pur su posizioni non convergenti su prescrizione e altri temi di giustizia, hanno scelto entrambi la via della prudenza sul tema della separazione delle carriere.

Il Movimento 5 Stelle è da sempre contrario, il Pd invece contiene anime diverse ma in questa fase politica ha scelto di orientarsi in direzione di Via Arenula e di non agitare la piazza per forzarne le scelte.

Tuttavia, una manifestazione di categoria che negli anni scorsi avrebbe attirato in piazza solo un pubblico settoriale oggi è riuscita ad allineare buona parte dell’attuale perimetro parlamentare.

Un risultato che dimostra come la giustizia sia oggi il tema più polarizzante e anche divisivo dentro la maggioranza.

© Riproduzione riservata