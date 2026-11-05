Nient’altro che le città: quel diritto negato a vivere nelle aree rurali

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Diventa sempre più forte la richiesta di poter restare, tornare o trasferirsi in aree considerate periferiche. Come dimostrano i risultati dell'indagine sulle aree interne e rurali promossa dall'eurodeputata Cristina Guarda appena presentati a Bruxelles: su oltre 600 risposte, il 78 per cento di chi vive altrove valuterebbe di trasferirvisi, se ci fossero servizi e lavoro

Le tensioni sul caro vita che in queste settimane attraversano il paese, dalle grandi città al Sud, raccontano un divario che si preferisce non vedere. È generazionale, perché riguarda chi prova a costruirsi un futuro tra salari fermi, affitti fuori portata e un costo della vita che cresce. Ed è territoriale. Esistono territori di serie A e di serie B, e chi nasce nei secondi, nelle aree interne e periferiche come in buona parte del Sud, spesso deve andarsene per sperare in un futuro. Lo sappi