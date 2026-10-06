Le primarie si faranno, consigli perché siano un’occasione

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Molte delle preoccupazioni circa le controindicazioni della consultazione interna al centrosinistra sono ragionevoli. Così come è ragionevole lamentare che la disputa non stia al vertice delle ansie degli elettori. Ma sarebbe più saggio – visto che sembra proprio si faranno – provare a volgerle in positivo da parte di chi persegue un’alternativa alla destra che ci governa

Due premesse. La prima: molte delle preoccupazioni circa le controindicazioni alle primarie sono ragionevoli e tuttavia, da come si sono messe le cose, salvo sorprese, esse si terranno. La seconda: si può altrettanto ragionevolmente lamentare che, con il suo indice di politicismo, la disputa sulle primarie non stia al vertice delle ansie degli elettori, ma sarebbe più saggio – visto che sembra proprio si faranno – provare a volgerle in positivo da parte di chi persegue un’alternativa alla destra