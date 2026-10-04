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1992, c’è nebbia sulle stragi: la fumosa archiviazione del dossier “mafia e appalti”

Attilio Bolzoni
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04 ottobre 2026 • 17:16
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Clamore senza sostanza per le 664 pagine della magistratura di Caltanissetta. Tra verità scontate e un grande senso di impotenza: gli aggettivi sovrastano i fatti

La magistratura di Caltanissetta ha servito su un piatto d'argento il dossier “mafia e appalti” all’Antimafia di Chiara Colosimo e di Giorgia Meloni. Ma dentro un atto giudiziario che sta facendo scalpore questa volta c'è davvero tanto fumo e poco arrosto, un documento dove gli aggettivi sovrastano i fatti, dove a tratti una certa stizza nasconde l'impotenza, dove i magistrati titolari delle inchieste sulle stragi del 1992 non hanno scoperto niente di più di ciò che già sapevamo sulle uccisioni

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

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