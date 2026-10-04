1992, c’è nebbia sulle stragi: la fumosa archiviazione del dossier “mafia e appalti”

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La magistratura di Caltanissetta ha servito su un piatto d'argento il dossier “mafia e appalti” all’Antimafia di Chiara Colosimo e di Giorgia Meloni. Ma dentro un atto giudiziario che sta facendo scalpore questa volta c'è davvero tanto fumo e poco arrosto, un documento dove gli aggettivi sovrastano i fatti, dove a tratti una certa stizza nasconde l'impotenza, dove i magistrati titolari delle inchieste sulle stragi del 1992 non hanno scoperto niente di più di ciò che già sapevamo sulle uccisioni