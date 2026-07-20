il commento

La “prima via” di Andy Burnham. Il nuovo premier riporta speranza a sinistra

Emanuele Felice
Emanuele Felice
Emanuele Feliceeconomista
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20 luglio 2026 • 16:30

Dopo il disastroso esperimento della “quarta via” moderata di Starmer, il nuovo leader raddrizza il Labour verso sinistra, riallineandosi sul rafforzamento dei beni pubblici. Non è detto che faccia in tempo a risollevare le sorti del partito, ma produce almeno una nuova dinamica

Il nuovo premier laburista Andy Burnham archivia la quarta via (mai etichetta fu tanto breve e infelice) ma a ben vedere anche la terza, quella di Tony Blair, figlia del compromesso con il neoliberismo. Si torna più semplicemente alla “prima via”, cioè a quello che un partito di sinistra dovrebbe fare: lottare contro le disuguaglianze, rafforzare i beni pubblici a tutela innanzitutto dei più deboli. La rottura di Burnham con la visione neoliberale, nella patria di Margaret Thatcher, avviene con

Emanuele Felice
Emanuele Felice
Emanuele Feliceeconomista

Professore ordinario di storia economica all'università Iulm di Milano

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