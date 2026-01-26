il commento

Il tiranno Trump e la sua strategia antidemocratica a Minneapolis

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
26 gennaio 2026 • 15:50

Il fascismo ritorna. E ritorna in una veste nuova, ma non del tutto: perché non è mai un fenomeno isolato.  È e vuole essere un movimento di opinione e di potere insieme, un mutamento di mentalità. Usa i mezzi di propaganda e la violenza

Minneapolis è la capitale dello Stato del Minnesota, una delle due “Città Gemelle”  (l’altra è Saint Paul). Sorge sul fiume Mississippi (lì ancora un rigagnolo). Nelle due città ha sede una delle più grandi università del paese, un'istituzione pubblica con trecento centri di ricerca e cinquantamila iscritti. Fuori della biblioteca universitaria c’è un parcheggio per gli sci. Nell’inverno gelido, la vita si svolge “dentro” e gli attraversamenti delle strade sono ponti coperti. Quest'anno c’è, per

Per continuare a leggere questo articolo

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE