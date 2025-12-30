il commento

C’è chi non vuole che in Ucraina la guerra abbia termine

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
30 dicembre 2025 • 16:03Aggiornato, 30 dicembre 2025 • 16:51

I falchi sono in azione da entrambi i versanti. Tale retorica bellica è la miglior prova che la guerra è uno strumento obsoleto che non risolve ma aggrava

I falchi sono in azione. Dalle due parti. Appena le notizie sul possibile accordo tra russi e ucraini sono diventate più serie, chi è contro la pace ha messo giù le proprie carte, sia a Mosca che in Europa. L’attacco (vero?) a una residenza di Putin sa di dimostrativo ma basta ai duri dei due lati per affondare il fragile consenso costruito finora. Analisti e opinionisti commentano: «L’accordo trumpiano è fragile». Sai che scoperta! Dopo quattro anni di guerra micidiale, ogni possibile intesa sa

Per continuare a leggere questo articolo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE